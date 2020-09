Plus belle la vie en avance : Roland dit la vérité à sa famille (vidéo PBLV épisode n°4120)

4.2 ( 5 )



C’est une grande annonce que va faire Roland vendredi prochain dans votre série quotidienne de France 3 Plus belle la vie ! En effet, alors qu’il a réuni toute sa famille, Roland va finalement dire la vérité au sujet de Sophie et des enfants…



Quand Thomas arrive au bar, Mirta et Blanche sont là et attendent Roland.



Elles lui expliquent qu’il leur a demandé de venir et Thomas s’apprête à faire demi-tour et partir… Mirta et Blanche réussissent à le retenir et Roland arrive.

Il leur annonce qu’il y a seize ans, il a eu une aventure avec Sophie et qu’elle est tombée enceinte de Kilian et Lola, qui sont donc ses enfants ! Sous le choc, Thomas quitte le bar sans un mot pour son père…



Un extrait de l’épisode de PBLV 4120 de vendredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4120 du 2 octobre 2020

A lire aussi :

Plus belle la vie en avance : Roland a des enfants cachés ! (vidéo PBLV épisode n°4116) en cliquant ICI

