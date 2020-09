5 ( 4 )



Quelle audience pour la rentrée de Cyril Hanouna sur C8 ? Sacré challenge que doit relever Cyril Hanouna en cette rentrée 2020/2021 sur C8. L’animateur et producteur est désormais à la tête de 3 émissions et propose plus de 3h30 de direct chaque soir, du lundi au jeudi.



À partir de ce soir, mardi 1er septembre 2020, il va enchaîner en effet « Balance ton post » dès 17h45, « Touche pas à mon poste » dès 18h45 puis le jeu « À prendre ou à laisser » dès 20h15.

Un pari fou et un brin risqué qui ne manquera pas d’alimenter les médias et/ou les réseaux sociaux tout au long de la saison.

Baba, comme le surnomme sa communauté de fans, va t-il réussir son pari ? S’il pourra compter sur le soutien indéfectible de ses fidèles, on imagine que ses haters sont déjà sur le pied de guerre, prêts à déverser leur haine au moindre faux pas. Bref, et pour faire court, les chiffres d’audience de cette nouvelle saison vont être plus que jamais scrutés à la loupe.



Quelle audience pour la rentrée de Cyril Hanouna sur C8 ?

Mais hier c’était une pré-rentrée avec seulement 2 émissions « Touche pas à mon poste » et « À prendre ou à laisser ».

Alors quels sont les chiffres d’audience de ce retour ? Les fans étaient-ils déjà au rendez-vous ?

« Touche pas à mon poste » :

Partie 1 : 578.000 fanzouzes pour 3.7 % de part de marché

Partie 2 : 845.000 fanzouzes pour 4.1 % de part de marché

« A prendre ou à laisser » :

Partie 1 : 453.000 joueurs pour 2% de part de marché

Partie 2 : 671.000 joueurs pour 2.8% de part de marché

Si vous n’y étiez pas sachez que ces émissions peuvent être vues ou revues gratuitement en replay sur Mycanal.fr

