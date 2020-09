Plus belle la vie : ce soir, Barbara dit tout à César (résumé + vidéo de l’épisode 4109 PBLV du 17 septembre 2020)

4.8 ( 12 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4109 du jeudi 17 septembre 2020 – Barbara va finalement dire toute la vérité à César ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, Barbara explique à César que le procureur enquête sur Héléna et que c’est du lourd…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4109

En secret, Ariane est très satisfaite du bonheur de Laetitia. De son côté, Nathan n’approuve pas la relation de Stan et Sabrina. Nathan met en relation Abdel et Stan qui demande les coordonnées d’un bon avocat. Pendant qu’Abdel vient voir Sabrina, Stan est au commissariat pour se dénoncer du meurtre de Melmont. Abdel rassure Sabrina, Stan a des circonstances atténuantes, il était drogué par les médicaments et pas en possession de ses moyens. Sabrina ne peut s’y résoudre…

Léo a été suspendu par Revel, Barbara comprend le coup de pression qui pèse sur elle. Elle tente une nouvelle fois d’ouvrir le coffre, et y arrive quand Chris la surprend. Elle détourne l’attention et fait l’amour avec lui. César, pas dupe veut savoir ce que Barbara cherche à tout prix…



Sophie, rassurée, voit que le courant passe bien entre Lola et Noé. De son côté, Franck s’est arrangé avec Rochat pour inscrire Lola et Kilian à Scotto…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4109 du 17 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

