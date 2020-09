Obsèques d’Annie Cordy : suivez la cérémonie d’adieu en direct sur France 3 Provence-Alpes Côte d’Azur de Cannes

4.6 ( 13 )



Obsèques d’Annie Cordy. C’est aujourd’hui, samedi 12 septembre 2020, que vont se dérouler les obsèques de Nini la Chance alias Annie Cordy décédée vendredi dernier dans sa maison de Vallauris, non loin de Cannes.



Pour lui rendre un ultime hommage France 3 Provence-Alpes Côte d’Azur a décidé de bouleverser ses programmes…

Emission spéciale dès 15h10 spour suivre en direct la cérémonie d’adieu, avec ses proches, ses amis, le public et les reporters de la chaîne sur place. La retransmission sera suivie à 17h00 d’un documentaire inédit, « Annie », avec des images exclusives tournées peu avant la disparition de l’artiste.

Obsèques d’Annie Cordy : cérémonie d’adieu en direct

C’est en plein air, sur la butte Saint-Cassien à Cannes, que se déroulera la cérémonie d’adieu, ouverte à tous comme le souhaitait l’artiste qui aimait tant son public. Hommage en chansons, prises de parole de proches et de personnalités ponctueront ce moment fort que vous pourrez suivre en direct sur France 3 Provence-Alpes-Côte d’Azur et sur paca.france3.fr



Les reporters Hélène Maman et Coralie Chaillan seront au cœur de la cérémonie pour cette émission spéciale commentée par Eric Charay et le consultant Adrien Mangano. Des images d’archives et des reportages viendront appuyer la retransmission.

L’occasion de revenir sur la carrière, la personnalité et l’attachement à notre région de cette immense artiste populaire qui a marqué plusieurs générations de Français.

Et juste après : « Annie », un documentaire exclusif de Cyrille Gallais

Enfant, Cyrille Gallais ne ratait aucun passage d’Annie Cordy à la télévision. A 15 ans, il rencontre l’artiste pour la première fois et lui remet une maquette de ses chansons. Elle deviendra son amie et pendant 20 ans l’encouragera et l’accompagnera avec beaucoup de tendresse et une grande exigence.

Pour l’anniversaire de celle qu’il admirait tant, Cyrille avait décidé de lui offrir un documentaire qu’il allait lui-même réaliser. Dans sa villa sur les hauteurs de Cannes, Annie s’est donc laissée filmer au long cours par son ami.

La star s’est éteinte alors que le film était encore en montage mais ce portrait magnifique, sensible et intimiste, la fera revivre dans le cœur de chacun.

