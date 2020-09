« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 26 septembre : deux épisodes inédits ce soir sur M6

5 ( 3 )



Annonces





« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 26 septembre 2020 – Ce soir à la télé, M6 continue la diffusion de la saison 2 inédite de votre série « The Rookie : le flic de Los Angeles ». Au programme ce samedi soir, les épisodes 5 et 6, suivis de plusieurs rediffusions.



Annonces



Annonces

Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et/ou en replay et streaming vidéo sur 6play.



Annonces



Annonces



Annonces





« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 26 septembre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

❱ Saison 2 – épisode 5 : Surprise !

Pour la deuxième phase de leur formation, les recrues découvrent la difficulté d’avoir à trouver un indic. La vie familiale de Nolan et celle de Chen se compliquent avec l’arrivée de son fils pour le premier et de sa mère pour la seconde.



Annonces





❱ Saison 2 – épisode 6 : Tous aux abris

Une alerte concernant une attaque imminente de missiles plonge Los Angeles dans le chaos tandis que les officiers tentent de calmer les esprits et de faire face à leurs propres ennuis.

Ces deux épisodes de la saison 2 seront suivis dès 22h50 de deux épisodes en rediffusion de la saison 1.

« The Rookie : le flic de Los Angeles » est de retour ce soir sur M6. Soyez au rendez-vous !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés