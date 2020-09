« Touche pas à mon poste » (TPMP) et « À prendre ou à laisser » changent d’horaire dès ce lundi 7 septembre 2020

Mes chéris à partir de lundi @TPMP 19h40 jusqu a plus soif et @APOALofficiel à 18h30. Puisqu on ne peut plus enchaîner @BalanceTonPost et @TPMP ! Si c est pour le bien de tout le monde ça me va et ça me déplaît pas d avoir un @TPMP plus long vu le kif qu on a fait cette semaine😘

— Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) September 5, 2020