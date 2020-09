« Tous en cuisine » de ce soir : liste des ingrédients pour les recettes du lundi 7 septembre 2020

4.7 ( 13 )



« Tous en cuisine » de ce soir. Nouveau rendez-vous et nouvelle semaine pour « Tous en cuisine » en direct avec Cyril Lignac et Jérôme Anthony. C’est pour ce soir dès 18h40 sur M6 et en live puis replay sur 6play. On change de semaine mais on ne change pas une formule qui gagne : ce soir deux recettes de quotidien faciles à réaliser nous seront proposées…



Au menu ce soir un plat et un dessert : LASAGNES DE LÉGUMES ET THON puis SALADE DE PÊCHES AUX HERBES.

« Tous en cuisine » de ce soir : les ingrédients et ustensiles pour les réaliser

PLAT : LASAGNES DE LÉGUMES ET THON

Les ingrédients pour 4 personnes



5 feuilles de pâte à lasagne sèche cuites à l’eau salée pendant 3 minutes

1 courgette taillée en longues tranches de 3 mm

½ aubergine taillée en longues tranches de 3 mm cuites à la poêle

200g de tomates cerises coupées en 2

300g de thon à l’huile d’olive

300g de sauce tomate un peu réduite ou coulis de tomate ou concassé de tomate

1 gousse d’ail épluchée et dégermée

1 oignon épluché et ciselé

1 pincée de paprika

40g de farine

40g de beurre

50cl de lait entier

125g de parmesan râpé ou un autre fromage râpé

1 morceau de parmesan à râper ou autre fromage râpé

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 sauteuse + 1 spatule

1 casserole + 1 fouet

1 plat pouvant aller au four + 1 microplane

"Je vais aller sonner chez la voisine" 😅🛎️

Suivez le périple de @PanayotisPascot en recherche d'un moule à tarte !

📺 #TousEnCuisine du lundi au vendredi à 18.40 pic.twitter.com/ntnSZgtnQd — M6 (@M6) September 5, 2020

DESSERT : SALADE DE PÊCHES AUX HERBES

Les ingrédients pour 4 personnes

4 pêches blanches pelées

le jus et le zeste d’1⁄2 citron vert

20g de sucre roux

les feuilles d’1 branche d’estragon

les feuilles d’1 branche de menthe

les feuilles d’1 branche de basilic

Les ustensiles

1 couteau d’office + 1 râpe microplane + 1 mortier + 1 pilon + 1 grande assiette de service

Et comme d’habitude n’oubliez pas que pour obtenir toutes les instructions nécessaires à la réalisation de ces deux recettes, il faut vous brancher sur M6 ou 6play et/ou vous rendre sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Après une semaine un peu difficile du côté des audiences, « Tous en cuisine » en direct avec Cyril Lignac, revient ce soir dès 18H40 sur M6 et bien sûr sur 6Play pour voir l’émission en replay.

