« Tous en cuisine » du 25 septembre : ingrédients et ustensiles pour les 2 recettes de Cyril Lignac ce soir

5 ( 3 )



Annonces





« Tous en cuisine », ingrédients pour les recettes du vendredi 25 septembre 2020 – Qu’aller vous cuisiner ce soir devant l’émission quotidienne de Cyril Lignac « Tous en cuisine » ? Réponse avec la liste des ingrédients et ustensiles nécessaires pour réaliser les deux recettes de ce vendredi soir avec au programme, une entrée et un plat.



Annonces



Annonces

Rappelons que l’émission est encore là pour quelques semaines, jusqu’à son remplacement par « Objectif Top Chef » le 12 octobre.



Annonces



Annonces



Annonces





« Tous en cuisine » du vendredi 25 septembre 2020 : ingrédients et ustensiles pour les deux recettes d’aujourd’hui

ENTRÉE : MINESTRONE DE LÉGUMES

Les ingrédients pour 4 personnes



Annonces





2 courgettes coupées en cubes

1 oignon rose de Roscoff épluché et ciselé

½ fenouil lavé et coupé en cube

1 à 2 branches de céleri lavées et coupées en cubes

6 champignons de Paris lavés et coupés en cubes

1 tranche de lard paysan ou lard fumé

1 branche de romarin

1 branche de thym

2 litres de bouillon cube

1 carotte coupée en petits cubes

1 navet coupé en petits cubes

50g de concentré de tomates

80g de petites pâtes type risetto

1 tranche de pain grillé

30g de parmesan

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 casserole + 1 spatule

1 poêle + 1 spatule

1 casserole + 1 spatule

PLAT : ESCALOPE MILANAISE, SALADE CAPRESE

Les ingrédients pour 4 personnes

4 escalopes de veau tapées

100g de farine

3 jaunes d’œufs battus

100g de chapelure de pain

100g de beurre fondu

1 gousse d’ail + 1 branche de thym

Salade Caprese :

4 petites poignées de roquette

1 filet d’huile d’olive

1 cuil. à soupe de vinaigre balsamique rouge

1 cuil. à soupe de mozzarella en petites boules ou 1 grosse boule

100g de tomates cerises lavées et coupées en 2

1 cuil. à café de miel de fleurs

4 feuilles de basilic

Pour accompagner les escalopes :

4 cuil. à soupe de mayonnaise

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 saladier + 1 cuillère

1 poêle + 1 spatule

Maintenant que vous avez la liste de tout ce qu’il vous faut, rendez-vous dès 18h40 sur M6 et 6Play pour obtenir toutes les informations nécessaires à la réalisation de ces deux recettes.

N’oubliez pas également que vous trouverez les recettes sur les compte Facebook et/ou Instragram de Cyril Lignac ou ceux de M6.

Le saviez-vous ?

Inspiré des recettes de l’émission, le livre « Fait maison » est sorti. Il est disponible sur Amazon au prix de 12.90 euros. COMMANDEZ-LE ICI

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés