4.8 ( 12 )



Annonces





« Tous en cuisine » du vendredi 11 septembre 2020. Dernier rendez-vous de la semaine pour l’émission de Cyril Lignac « Tous en cuisine ». Rendez-vous aujourd’hui dès 18h40 sur M6 et/ou sur 6play.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Tous en cuisine » du vendredi 11 septembre 2020 : liste des ingrédients pour les recettes de Cyril Lignac ce soir

Ce soir deux recettes : un plat : BŒUF SAUTÉ SAUCE SOJA; un dessert : CLAFOUTIS AUX MIRABELLES

BŒUF SAUTÉ SAUCE SOJA

Les ingrédients pour 4 personnes



Annonces





480g de viande de bœuf (filet ou bavette ou rumsteak)

1 cuil. à soupe de sauce d’huître (facultatif) ou sauce nuoc-mâm

1 cuil. à soupe de sauce soja concentrée

1 cuil. à soupe de miel

1 gousse d’ail épluchée et hachée

1 oignon épluché et émincé

100g de germes de soja

1 carotte épluchée et râpée

½ concombre coupé en bâtonnets

Quelques feuilles de salade

Quelques feuilles de menthe, coriandre

1 poignée de cacahuètes concassées

Huile neutre

Sel fin et poivre du moulin

Les ustensiles

1 planche + 1 couteau éminceur

1 cuillère + 1 saladier

1 poêle wok ou autre + 1 spatule

CLAFOUTIS AUX MIRABELLES

Les ingrédients pour 4 personnes

400g de mirabelles

200g de farine

4 œufs

150g de sucre

50cl de lait

1 pincée de sel fin

2 cuil. à soupe d’eau de vie de mirabelle (facultatif)

Les ustensiles

1 saladier + 1 fouet + 1 cuillère

1 plat pouvant aller au four

1 poêle + 1 assiette recouverte d’1 feuille de papier absorbant

Et pour connaître le déroulé des recettes et toutes les instructions de Cyril Lignac vous permettant à coup sûr de les réussir, rendez-vous M6 et/ou sur 6Play dès 18h40. Rendez-vous également sur les comptes des réseaux sociaux de M6 et de Cyril Lignac.

Une émission menacée ?

Attention le public n’est plus vraiment présent pour cette deuxième saison de « Tous en cuisine ». Hier soir encore l’émission a égalé son plus bas niveau de la saison avec seulement 1.12 million de fidèles et 7.7% de part de marché. Il est loin le temps où près de 2 millions de Français se régalaient chaque soir devant les recettes de Cyril Lignac.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés