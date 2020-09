Un hit comme jamais avec Gims, ça vous tente ?

4.9 ( 9 )



Avec The Artist Academy, Gims reprend son nom de « Maitre » le temps d’un projet inédit et participatif : une masterclass pour créer un hit.



En plein été, Gims s’est adressé à ses milliers de followers sur ses réseaux sociaux. Bien décidé à rendre tout ce qu’on lui a donné, il a proposé à ses fans de choisir entre quatre enseignements qu’il pourrait leur prodiguer, à savoir écrire une chanson, travailler la musique et les arrangements, faire un hit ou prendre le MIC et trouver son public. En à peine quelques heures, plus de 400000 likes, et 3000 commentaires, un vrai record. Et il semblerait que les plus actifs des fans de Gims se soient plutôt portés sur la conception d’un hit…Quelques semaines plus tard, le rappeur iconique tient parole !

Dans une vidéo postée ce jour sur ses réseaux, il annonce son projet tant attendu par ses fans, celui d’une masterclass donnée par l’artiste lui-même sur la plateforme The Artist Academy.



Avec The Artist Academy, L’interprète de « Bella » veut aider les jeunes pousses

The Artist Academy est une plateforme de masterclasses avec de grands artistes reconnus dans leur art, tels que l’acteur François Berléand, les écrivains Éric Emmanuel Schmitt ou encore Douglas Kennedy, le légendaire studio de photographie Studio Harcourt et bien d’autres.

C’est tout naturellement que The Artist Academy a souhaité lancer une nouvelle masterclass avec Gims, premier rappeur francophone à remplir le Stade De France, qui célèbre en 2020 ses 10 ans de carrière en ayant su rester au sommet de son art ! Sa pop urbaine unique et son personnage de super- héros musical à lunettes noires ont conquis jusqu’à Sting, Lil Wayne ou Sia.

« Nous sommes ravis de collaborer avec un artiste aussi iconique, explique Marjorie Leblanc cofondatrice de The Artist Academy. A notre plus grande joie, Gims a répondu immédiatement présent. »

Et pour cause, cela faisait un moment que le « Maître » souhaitait partager son histoire et sa passion, les bonnes et mauvaises raisons de se lancer et des conseils pour faire carrière. Avec The Artist Academy, il pouvait enfin développer son projet.

« A travers cette masterclass, je veux m’adresser aux chanteurs, mais aussi à tous ceux et toutes celles qui veulent faire de la musique, confirme Gims. Je me souviens comme si c’était hier comment j’ai commencé. Alors, forcément, je me reconnais dans beaucoup de jeunes qui viennent me poser au quotidien énormément de questions. C’est comme si j’arrivais à lire dans leur pensée. J’ai l’impression de vivre leur stress… leurs inquiétudes. J’aurais aimé avoir quelqu’un qui puisse m’accompagner. Je vais essayer d’être cette personne pour vous… Vous avez votre ADN. A travers cette masterclass, je vais vous aider à l’optimiser… Je veux vous aider à vous épanouir…Vous aviez besoin d’un coach ? Ne cherchez plus : vous l’avez trouvé ! »

Avec The Artist Academy, découvrez les secrets de l’artiste et l’homme derrière les lunettes noires

Gims vous emmène derrière les planches pour vous apprendre les secrets de création cachés derrière quelques-uns de ses tubes. Dans sa toute première classe en ligne, vous serez « guidé (e) comme jamais ». Le rappeur/ kicker/ chanteur aux millions de fans partage ses trucs et techniques pour faire un carton : trouver l’inspiration, écrire le titre qui vous ressemble, lui donner vie en studio et l’imposer à tous.

Autour de 14 LEÇONS EN VIDÉO disponible sur la plateforme The Artist Academy, accessible 24h/24 7j/7 depuis votre mobile, tablette ou ordinateur, vous pourrez vous appuyer sur la communauté et progresser à votre rythme.

Et pour toutes vos questions, rdv avec Gims en LIVE lors d’une session unique (date à confirmer)

Checkez avec Gims dans un lieu tenu secret et tentez de VOUS PRODUIRE

Échangez avec l’artiste himself pendant 2h le 02 juillet 2021 à Paris. Attention, les places sont limitées, il n’y en aura pas pour tout le monde ! *en formule VIP

Écrivez votre chanson et, une fois interprétée, envoyez-la en vidéo. Les 20 gagnants seront mis en avant sur une chaîne YouTube dédiée et sur grand écran le jour de la rencontre. Si coup de cœur de Gims et ses équipes, ils vous produiront… alors à l’Assaut ! *en formule VIP

Programme de la masterclass de Gims : www.the-artist-academy. fr/masterclass-gims

2 formules au choix :

La formule Émotion : progressez à votre rythme en accédant aux 14 vidéos et exercices pendant un an en illimité

La formule VIP : c’est la formule Émotion + une rencontre avec Gims pendant 2h le 02 juillet 2021 à Paris et un concours pour tenter de vous faire produire. (Places limitées)

