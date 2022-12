Miss France 2023 : Gims et Carla Bruni chanteront leur duo lors de la cérémonie !

5 ( 9 )

Miss France 2023 infos – C’est samedi soir que se déroulera la cérémonie d’élection de Miss France 2023 en direct de Châteauroux. Pour l’occasion, TF1 vient d’annoncer que Gims et Carla Bruni seraient sur scène pour interpréter pour la toute première fois leur titre « Demain ».







« Demain » est une balade envoûtante, d’une tendresse et d’une élégance rare. Porté par une mélodie intemporelle, ce titre inattendu réunit deux voix exceptionnelles et contrastées, celles de Carla Bruni et Gims.







Miss France 2023, rappel des détails sur la cérémonie d’élection

​​​​Gims a écrit et composé cette chanson sur-mesure pour la voix de Carla. Il a pensé les accords pour que chaque instrument puisse sublimer ce timbre unique, à la fois sensuel et sensible. Cette mélodie est à écouter sur le nouvel album de Gims « Les dernières volontés de Mozart (Symphony) » , disponible depuis le 2 décembre.

Le 17 décembre prochain, l’élection Miss France 2023 sera présentée par Jean-Pierre Foucault, co-présenté par Sylvie Tellier avec la présence de Cindy Fabre, en direct du M.A.CH 36 de Châteauroux. Après le voyage de préparation en Guadeloupe, les 30 Miss régionales sont en Indre, à Châteauroux, pour préparer collectivement la cérémonie qui sera placée sous le signe du Cinéma !



Elles vont devoir convaincre les téléspectateurs et le jury qui sera présidé cette année par Francis Huster. Pour rappel, celle qui sera désignée Miss France 2023 sera soumise aux votes à 50/50 du jury et des téléspectateurs.

Élue devant des millions de téléspectateurs, qui succédera à Diane Leyre, Miss France 2022 pour incarner la nouvelle ambassadrice des Français en 2023 ? Pour le savoir, rendez-vous le 17 décembre à 21h10 sur TF1 !

