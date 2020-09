Un si grand soleil : Akim cache un lourd secret, Joshua a besoin d’aide, ce qui vous attend jeudi 3 septembre (épisode n°474 en avance)

5 ( 3 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Si vous êtes fan du feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » et que vous avez hâte de savoir ce qui vous attend, on peut déjà vous dire que l’épisode 474 du jeudi 3 septembre, Akim va voir son passé le rattraper…



En effet, alors que la police enquête sur l’accident de parapente, Alice est inquiète pour Akim…



Julien a peur qu’Akim entraine Alice dans une galère et la met en garde, mais elle refuse de le laisser tomber. Chez L Cosmétiques, le ton monte entre Julien et Akim. Akim s’en va et retrouve Louise, avec qui il passe la nuit… Il fait un cauchemar dans lequel il se revoit tuer un certain Jordan accidentellement. Louise ne dort pas, elle le regarde et l’entend prononcer ce prénom…

De son côté, Joshua n’arrive pas à convaincre sa femme qu’il est en sevrage, elle ne veut toujours pas qu’il voit leurs enfants. Joshua ressent un manque et se sent mal… Il demande à Claire de l’aider. Florent les interrompt et Claire annonce à Joshua qu’elle n’est pas la bonne personne pour l’aider… Elle refuse mais lui demande de s’accrocher.



Rendez-vous jeudi 3 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

