Un si grand soleil en avance : Alice tombe de haut (résumé + vidéo épisode n°479 du 10 septembre 2020)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Alice va tomber de haut ce soir dans votre épisode inédit de la série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, elle va apprendre que Julien lui ment depuis des mois et qu’il n’a pas respecté ses choix…



Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h45 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 479

Julien confie à Alice qu’il avait engagé Régis pour retrouver ses parents… Alice tombe de haut en apprenant que Julien lui a encore menti, et elle lui rappelle qu’après la mort des deux femmes qui lui ont menti, elle ne voulait plus rien savoir. Elle ne comprend pas qu’il n’ait pas respecté sa décision… Julien affirme à Alice qu’elle va mal et qu’elle se met en danger avec Akim. Alice pleure et lui demande d’arrêter de penser à sa place.

Et de son côté, Anissa se débat avec les problèmes de sa mère. Pendant ce temps, Louise préfère mettre de la distance avec Akim…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 10 septembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

