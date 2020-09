Demain nous appartient en avance : Alex dérape et s’en prend à Chloé (résumé + vidéo épisode 750 DNA du 10 septembre 2020)

5 ( 10 )



Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 750 du jeudi 10 septembre 2020 – Alex va déraper ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Alex a bu trop d’alcool et alors que Chloé lui fait la remarque, il va devenir agressif et s’en prendre injustement à elle…



Un épisode inédit à découvrir dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 750

Alex vient d’apprendre une terrible nouvelle… Martin lui a annoncé que les policiers avaient retrouvé son père noyé en mer. Alex est au plus mal et s’est réfugié dans l’alcool tout au long de la nuit. Alors que Chloé souhaite discuter avec lui et l’accompagner, Alex envoie tout valser et se montre très agressif envers Chloé !

Et de son côté, Karim essaie d’aider Lou à reprendre une vie normale. A la salle, de petites rivalités éclatent entre les nouveaux coachs…



Demain nous appartient – vidéo premières minutes de l’épisode 750 du 10 septembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

