Un si grand soleil : Lucille fait une importante découverte, ce qui vous attend lundi 21 septembre (épisode n°486 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end commence et vous êtes peut être déjà impatient de savoir ce qui vous attend demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 486 du lundi 21 septembre, Lucille va faire une découverte capitale !



En effet, alors que Lucille a réussi à convaincre Eliott de lui dire tout ce qu’il sait sur Akim, elle va enquêter à l’hôpital de Bézier et apprendre qu’aucun Jordan n’est mort.



Un Jordan a bien été admis à l’époque mais il est ressorti en vie.

De son côté, Johanna n’arrive pas à faire parler Akim. Elle parle à Alice et lui dit qu’elle est convaincue que c’est elle qui est visée et que le coupable cherche à faire porter le chapeau à Akim. Alice ne comprend pas et ne voit pas qui peut lui en vouloir à ce point.



Pendant ce temps là, Elsa réussit à convaincre Virgile de l’aider à braquer une bijouterie. Et Manu plante Myriam et Camille au resto pour aller visionner des images de vidéosurveillance sur lesquelles il reconnait Elsa. Manu sourit en la voyant sur les images…

Rendez-vous lundi 21 septembre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

