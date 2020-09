4.8 ( 9 )



Annonces





« Zone Interdite » du dimanche 13 septembre 2020. Nouveau numéro inédit du magazine de la belle Ophélie Meunier « Zone Interdite ». Rendez-vous ce soir dès 21h05 sur M6 ou sur 6Play pour le replay.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Au sommaire ce soir « Rentrée sous tension : comment les Français vont-ils s’en sortir ? »

« Zone Interdite » du dimanche 13 septembre 2020 : sommaire et reportages de ce soir

Après la crise sanitaire, c’est une rentrée sociale difficile qui s’annonce. Faillites et plans de licenciement massifs liés à l’épidémie commencent à s’enchaîner. Comment les Français qui avaient déjà du mal à boucler leurs fins de mois malgré un travail à plein temps, vont-ils s’en sortir ?

Salariés, commerçants, petits patrons, Ophélie Meunier et les équipes de Zone Interdite suivent depuis le printemps ces hommes et ces femmes qui se battent pour sauver leur emploi ou leur petite entreprise. Portrait d’une France travailleuse et courageuse, qui garde malgré tout espoir.

En Isère, Alexia, 30 ans, venait de rénover entièrement son salon de coiffure quand la Covid-19 est arrivée. Une boutique toute pimpante qu’elle a dû fermer pendant deux mois en payant les factures des travaux. Pour tenter de sauver son commerce et les emplois de ses deux salariés, Alexia a décidé de prendre un deuxième job, à l’usine, trois nuits par semaine. Un travail bien rémunéré mais épuisant. Entre le salon, son travail de nuit et un peu de temps pour son fils de cinq ans qu’elle élève seule, combien de temps Alexia va-t-elle pouvoir tenir ?



Annonces





Dans l’Indre, Denis et sa femme Nathalie, 54 ans et 50 ans, sont préparateurs de commandes à « La Halle » depuis une trentaine d’années. Deux mois de confinement ont eu raison de la chaîne de magasins de vêtements. Ces parents de deux adolescents devaient déjà trouver des solutions acrobatiques pour boucler leurs fins de mois et payer le crédit de leur maison. Ils sont désormais confrontés à la menace d’un double licenciement. Comment gérer ce futur incertain et l’angoisse de leurs enfants ?

Laurent, 52 ans, est à la tête d’une petite usine dans le Val d’Oise. Il est sous-traitant pour l’industrie automobile et du bâtiment, des secteurs très impactés par la crise sanitaire. Le chef d’entreprise a pu continuer à faire tourner son usine pendant le confinement car son carnet de commandes était bien garni. Mais depuis le mois de mars, plus rien. Il ne parvient même plus à joindre ses clients. Alors le patron, ancien tourneur-fraiseur, se bat comme un lion pour ne pas licencier ses dix employés et maintenir à flot l’entreprise qu’il a créée à la force du poignet.

À 22 ans seulement, Alexandra fait partie de ces Français qui n’ont pas compté leurs heures pendant le confinement. Aide à domicile dans le sud de la France, elle a permis à des dizaines de personnes fragiles de se maintenir chez elles. Alexandra espérait que le regard sur son métier allait évoluer après la crise, mais le manque de reconnaissance a la vie dure. Et son salaire n’est pas mirobolant. Avec un contrat de trente heures par semaine, la jeune femme ne touche que 1 000 euros brut par mois. Pour Alexandra, la rentrée s’annonce difficile : son compagnon Julien venait de quitter son emploi pour se mettre à son compte lorsque le virus est arrivé. Parents de deux jeunes enfants, réussiront-ils à surmonter le tsunami économique qui s’annonce ?

RV DIMANCHE !! En cette rentrée bouleversée, comment la France qui travaille va-t-elle s'en sortir ?

Vous allez rencontrer des salariés ou petits patrons qui se battent avec courage pour sauver leur emploi ou leur entreprise… UN TRÈS BEAU DOC DE LA RENTRÉE. @ZoneInterdite @M6 pic.twitter.com/lIAC8Wacwi — Ophelie Meunier (@ophmeunier) September 11, 2020

« Zone Interdite » c’est ce soir dès 21h05 sur M6 et 6PLAY.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés