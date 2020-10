Plus belle la vie en avance : François veut rester à Marseille (vidéo PBLV épisode n°4135)

5 ( 3 )



Annonces





François est revenu au Mistral après plusieurs années d’absence dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie. Thomas l’a appelé à l’aide mais au final, François enfonce encore un peu plus le clou et la famille Marci n’a jamais été autant désunie !



Annonces



Annonces

Mais François va-t-il repartir vivre aux Etats-Unis ou va-t-il rester à Marseille ?



Annonces



Annonces



Annonces





Il est tombé sous le charme de Sophie et vendredi prochain, François va tout faire pour la convaincre qu’ils doivent vivre pleinement leur histoire. A tel point que François lui parle de son projet de rester vivre au Mistral !

Un extrait de l’épisode de PBLV 4135 de vendredi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Annonces





Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4135 du 23 octobre 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : un incendie au bar, François succombe à Sophie, Laetitia s’éloigne de Sébastien (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

Liens sponsorisés