« Commissaire Magellan » du 24 octobre 2020 : ce soir « Rêve brisé » avec Rebecca Hampton

« Commissaire Magellan » du 24 octobre 2020. Un inédit et puis s’en va. Et oui ce soir place à des rediffusions de « Commissaire Magellan ». Le premier épisode de la soirée, celui dont la diffusion débutera à 21h05, sera « Rêve brisé ». Au casting Jacques Spiesser bien sûr mais aussi Rebecca Hampton, star de la série de France 3 « Plus belle la vie ».



« Commissaire Magellan » du 24 octobre 2020 : résumé de votre épisode

lors que la fête de la bière bat son plein à Saignac, le cadavre de Christophe Diaz est retrouvé à la Brasserie des Trois Amis.

L’avenir du jeune brasseur était des plus prometteurs : il venait de remporter le prix de la meilleure bière artisanale.

Mais derrière ce succès, se cache une rivalité familiale et conflictuelle avec son beau-père Claude Verague, également brasseur. Christophe avait épousé Virginie, la fille de Claude.

Pour élucider ce meurtre, le commissaire Magellan va devoir décrypter les rouages du clan Verague et mettre à jour de lourds secrets.



Et juste après…

Et juste après, soit à partir de 22H35, rediffusion de l’épisode « Régime mortel » dont voici un court résumé…

L’Opale Thalasso, dirigée par Justine Reynal, a relancé son activité en s’associant avec un médecin nutritionniste en vogue, Marc de Vilde. Mais un matin, Célia de Vilde, kiné de 30 ans et soeur de Justine, est retrouvée assassinée dans la piscine de la thalasso. L’enquête révèle que Célia a été en couple avec un ancien toxicomane soupçonné d’activités criminelles. Celui-ci serait-il coupable ? L’enquête démarre sur fond de rivalités amoureuses et de tensions familiales…

Double enquête ce soir pour le « Commissaire Magellan » dès 21h05 sur France 3 et France.TV

