« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 24 octobre 2020 : 2 épisodes inédits ce soir sur M6 (saison 2)

« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 24 octobre 2020. Ce soir le beau Nathan FILLION, alias « The Rookie : le flic de Los Angeles », est de retour sur M6 pour deux épisodes inédits de la saison 2. Au programme ce samedi soir, les épisodes 13 et 14 « Héritage » et « Opération clandestine ». Rendez-vous dès 21h05 sur M6 et/ou en replay et streaming vidéo sur 6play.



« The Rookie : le flic de Los Angeles » du 24 octobre 2020 : vos deux épisodes inédits

Saison 2 – épisode 13 : Héritage

Nolan apprend la mort de son père et rencontre à sa grande surprise son demi-frère. Chaque unité est chargée de rouvrir des affaires dans l’espoir de découvrir de nouvelles pistes…

Saison 2 – épisode 14 : Opération clandestine

Nolan et Harper enquêtent sur un meurtre qui pourrait avoir des répercussions en matière de sécurité nationale, tandis que Bradford affronte son passé lorsqu’il croise le chemin d’un vétéran sans abri.



Ces deux épisodes inédits seront suivis dès 22h50 de 4 épisodes en rediffusion.

Un nouveau record d’audience ?

Si la concurrence n’est pas facile le samedi soir, le couvre feu aura eu le mérite de permettre à votre série de signer son record d’audience la semaine dernière. 2.03 millions de fans et 9.3% de part d’audience, soit la meilleure performance de la série depuis le début de cette nouvelle saison, et ce sur les deux indicateurs.

Ce soir ne ratez pas la suite de la saison 2 de « The Rookie : le flic de Los Angeles ». À suivre dès 21h05 sur M6 et/ou sur 6play. Bonne soirée télé à tous !

