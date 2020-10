« Mask Singer » du 31 octobre 2020 : ce soir un nouveau personnage débarque !

4.9 ( 12 )



Annonces





« Mask Singer » du 31 octobre 2020. Ce soir c’est déjà le troisième numéro de la saison 2 de « Mask Singer ». Et ce soir c’est un prime pas tout à fait comme les autres qui nous sera proposé. D’abord parce qu’un nouveau personnage va débarquer; ensuite parce que certains proches des personnalités masquées vont délivrer des indices supplémentaires.



Annonces



Annonces



Annonces





« Mask Singer » du 31 octobre 2020 : ce soir découvrez le corbeau !

Non le corbeau n’est pas une personnalité masquée dont il faut découvrir l’identité. Par contre le corbeau pourrait s’avérer très utile à nos enquêteurs. Il paraît qu’il sait tout sur tout le monde : sur les personnalités qui se cachent derrière les masques mais aussi sur nos 4 enquêteurs. Rien ne lui échappe et il peut intervenir à tout moment dans l’émission et délivrera quelques indices supplémentaires.

#MaskSinger

Rien que pour vous, @CamilleCombal vous explique quel sera le rôle du Corbeau 🔎

Un indice : il vous sera bien utile pour votre enquête 😉

RDV samedi sur @TF1 & @MYTF1 pour un nouvel épisode de Mask Singer avec @alsublet @Anggun_Cipta @JarryAtypique @kevadamsss 🎭 pic.twitter.com/071N3HKY20 — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) October 29, 2020



Annonces





Ce soir dans « Mask Singer »

Mais ce soir le corbeau ne sera le seul à délivrer de nouveaux indices. Et oui des proches de nos 9 personnalités encore en lice viendront délivrer eux aussi quelques précieux indices et/ou secrets. Faudra t-il encore savoir les interpréter….

La semaine dernière dans « Mask Singer »

Pour ceux qui n’y étaient pas la semaine dernière, rappelons l’essentiel :

– Une star internationale s’est prêtée au jeu le temps d’une soirée… Et il s’agissait d’Itziar Ituño, alias Raquel Murillo dite Lisbonne, dans la série de Netflix « La casa de papel »

– Les perroquets ont été démasqués. Et il s’agissait sans grande surprise il faut bien le dire des frères Bogdanoff

Et c’est les frères Bogdanov sous les perroquets 🦜 #MaskSinger pic.twitter.com/EvoFc01ZIn — MEDIA PLUS / #HALLOWEN 🎃 (@ambre_mediaplus) October 24, 2020

Nouveau carton d’audience ?

Nouveau carton d’audience samedi dernier avec 5.02 millions d’enquêteurs et 23.9% de part de marché sur l’ensemble du public.

Gros succès sur les cibles dites commerciales avec par exemple 39.5% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans ou 63% auprès des 4-10 ans.

#Audiences @TF1#MaskSinger

Excellentes performances et très largement leader 📌5 M de Téléspectateurs ✅39.5% PdA Frda-50

✅35% PdA 25/49

✅63% PdA 4/10

✅40% PdA 15/24

✅43% PdA 15/34 Rdv samedi prochain avec @CamilleCombal et les enquêteurs à 21:05 sur #TF1

▶️@Mytf1 pic.twitter.com/8u89THaGhz — TF1 Pro (@TF1Pro) October 25, 2020

Pour en savoir plus sur le corbeau et découvrir le nom des 2 personnalités qui seront éliminées cette semaine, rendez-vous ce soir, samedi 31 octobre 2020, dès 21h05 sur TF1. Une saison également à suivre sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés