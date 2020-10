Demain nous appartient spoilers : Judith et Georges au plus mal, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés DNA du 26 au 30 octobre)

4.6 ( 12 )



Annonces





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 26 au 30 octobre 2020 – Le week-end commence et vous êtes peut être impatient de savoir ce qui va arriver la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Comme chaque samedi, Stars-Actu.fr propose aux fans les plus curieux d’en savoir plus sur ce qui les attend la semaine prochaine avec les résumés spoilers.



Annonces



Annonces

Et on peut déjà vous dire que les recherches vont se poursuivre pour essayer de localiser les disparus dans la grotte et enfin intervenir.



Annonces



Annonces



Annonces





Mais à l’intérieur, les états de Judith et Georges se dégradent… Victoire s’inquiète, elle a très peur pour eux.

De son côté, Soraya replonge avec Rémy avant de finalement regretter. Noor a des soucis de santé, Samuel décide de s’occuper d’elle.



Annonces





Quant à Rose et Antoine, ils quittent Sète en laissant Souleymane derrière eux !

Voici les spoilers de « Demain nous appartient » pour la semaine du 26 au 30 octobre 2020

Lundi 26 octobre (épisode 782) : Victoire, qui s’inquiétait déjà pour Georges, est alarmée cette fois par l’état de Judith. Néanmoins, la police a peut-être trouvé un moyen de les localiser. Le temps presse, le premier groupe de disparus commence à se déchirer. C’est un nouveau départ pour Rose et Antoine, bien que ce dernier ait du mal à laisser son fils derrière lui. Jules essaie d’intégrer Charlie dans son groupe d’amis, mais Sofia et Arthur refusent catégoriquement, ce qui exacerbe l’inimitié entre les deux adolescentes.

Mardi 27 octobre (épisode 783) : Alors que l’état de Judith s’améliore, celui de Georges empire. Victoire sait qu’elle va devoir agir, mais elle redoute de ne pas être à la hauteur. Nouvelle passe d’armes entre Flore et Chloé qui reproche à la première d’être à l’origine de tous les malheurs qui s’abattent sur sa famille. Soraya a beaucoup de mal à reprendre une vie normale, mais Rémy est là pour la soutenir. Charlie met en place un nouveau plan pour nuire à celle qu’elle s’est désignée comme ennemie.

Mercredi 28 octobre (épisode 784) : Le sort de Georges est désormais entre les mains de Victoire… Le premier groupe de disparus tente de rejoindre le deuxième, mais ils ont de plus en plus de mal à tenir bon. Il arrive une nouvelle déconvenue à Noor, que Samuel décide de prendre en charge. Maxime se met à douter des raisons qui le poussent à passer le concours d’entrée de l’école qu’il vise.

Jeudi 29 octobre (épisode 785) : Voyant son père mal en point, Ben décide de faire son mea culpa et d’accepter sa relation avec Clémentine. Les familles des disparus s’impatientent et choisissent de contourner les ordres de la police pour prendre eux-mêmes les choses en main. Enzo, qui jusque-là encourageait Maxime à passer le concours de l’institut, change soudainement de discours. Noémie semble cacher de plus en plus de choses à son entourage.

Vendredi 30 octobre (épisode 786) : Martin est furieux d’apprendre qu’Alex a décidé de contourner ses ordres. Mais ce dernier est bien décidé à tout faire pour sauver sa fille. Soraya met les choses au clair avec Rémy, avant d’aller soutenir sa sœur qui va mal. C’est le dernier jour des stagiaires du Spoon. La joie de Tristan devant le travail accompli est assombrie par l’état de Noémie, qui devient de plus en plus alarmant.

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

DNA VIDEO résumé de la semaine du 19 au 23 octobre

Et si vous avez manqué des épisodes cette semaine, on vous propose de vous rattraper avec ce court résumé en vidéo.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.6 / 5. Nombre de notes : 12 Aucune note

Liens sponsorisés