Un si grand soleil : Maureillas fait chanter Elisabeth, Joshua insiste, ce qui vous attend lundi 26 octobre (épisode n°511 en avance)

Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Que va-t-il se passer lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Le week-end commence et si vous êtes impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 511 du lundi 26 octobre, Maureillas ne va pas hésiter à faire chanter Elisabeth Bastide !



En effet, grâce à Fanny qui a découvert des sociétés-écrans aux îles Caïmans, Maureillas fait pression sur Elisabeth pour racheter une société pour un euro symbolique.



Elisabeth s’en prend à Claire pour lui avoir présenté Fanny. Elle lui explique qu’à cause d’elle, Maureillas la fait chanter…

De son côté, Florent prépare un week-end en amoureux avec Claire. Mais Joshua la relance par sms… Joshua confie à Claire qu’il tient à elle, et elle cache son téléphone du regard de Florent… A l’hôpital, Joshua interroge Alain au sujet de Claire…



Cécile organise la reconstitution avec le chien. Ce dernier fait un câlin au neveu de Madame Séguin, qui n’est donc sûrement pas le meurtrier… Cécile pense que cette reconstitution est un désastre jusqu’à ce que Christophe lui montre la vidéo. Il pense que Max a bien désigné le coupable ! Mais à discuter avec Christophe, Cécile risque de louper son avion pour son week-end avec Alain…

Rendez-vous lundi 26 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil »..

