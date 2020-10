« Des racines et des ailes » du 7 octobre 2020 : ce soir « Terroirs d’excellence en Occitanie » (inédit)

5 ( 6 )



« Des racines et des ailes » du 7 octobre 2020. En cette soirée de mercredi France 3 nous propose un numéro inédit du magazine « Des racines et des ailes ». Ce soir, dans le cadre sa collection « Terroirs d’excellence » , direction l’Occitanie. Rendez-vous dès 21H05 sur France 3 ou en replay et streaming sur France.TV.



Nous ce soir nous partirons au coeur de l’Occitanie, à la rencontre de femmes et d’hommes de talent. Ils ont acquis un savoir-faire remarquable qui les relie à l’histoire et l’identité de leur région. Ils ont a coeur de la transmettre et de la défendre pour mieux valoriser leur patrimoine. Ce soir ils partageront leur passion mais aussi l’attachement qu’ils portent à leur terroir.

« Des racines et des ailes » du 7 octobre 2020 : présentation, sommaire, reportages

En Aveyron, le maître artisan Olivier Fabre perpétue dans son atelier la tradition d’excellence des gantiers de Millau. Expertes dans l’art du « piqué anglais », les couturières travaillent pour de nombreux artistes. Cette année, elles relèvent un défi : fabriquer des gants 100 % Occitanie avec du cuir et de la laine du Larzac.

Sur l’étang de Thau, où sont élevées les fameuses huitres de Bouzigues, les Tarbouriech père et fils ont mis au point un procédé révolutionnaire pour créer artificiellement des marées. Grâce à ce système unique au monde, qu’ils exportent jusqu’au japon, ils fournissent les plus grandes tables.



Avec l’architecte du patrimoine Juliette Lutz, nous découvrons le fantastique travail de rénovation entrepris depuis 2004 par les chanoines de l’abbaye Sainte-Marie à Lagrasse, dans la Montagne Noire. Grâce à leur énergie, cet édifice exceptionnel a retrouvé toute sa splendeur et accueille des retraitants laïcs qui viennent se ressourcer et profiter de la magie du lieu.

A Laguiole, au cœur du haut plateau de l’Aubrac, le chef Sébastien Bras a repris le restaurant étoilé, créé par son père Michel, élu meilleur chef du monde en 2016. Il perpétue la tradition familiale de la cuisine des légumes, des plantes sauvages et des fleurs de son terroir. Cette année, avec un producteur bio, Sébastien invente un nouveau fromage parfumé à la cistre, la plante emblématique de l’Aubrac.

« Terroirs d’excellence en Occitanie » un film réalisé par Arcadie Varlamoff et Franck Dhelens Une Coproduction 3ème Œil Productions et France Télévisions

