« Le meilleur pâtissier » du 7 octobre 2020 : qui sera éliminé ce soir ?

« Le meilleur pâtissier » du 7 octobre 2020. Déjà le deuxième numéro de la nouvelle saison du « Meilleur pâtissier » sur M6. Rendez-vous ès 21h05 sur la chaîne mais aussi sur 6play en live puis en replay.



Ce soir, le Meilleur pâtissier ouvre un nouveau chapitre qui va transporter nos pâtissiers au royaume de Blanche-Neige ! Il était une fois, dans un château de conte de fées, treize petits pâtissiers, qui étaient impatients de retourner au royaume de la pâtisserie. Là-bas, un prince charmant et une méchante reine les attendaient pour leur conter une histoire merveilleuse… Mais vont-ils deviner laquelle ? À la clé, le fameux tablier bleu pour le meilleur d’entre eux ! Quant au moins convaincant, il quittera malheureusement le concours.

« Le meilleur pâtissier » du 7 octobre 2020 : recettes et épreuves du jour

Le thème de l’émission « Blanche-Neige et les 13 pâtissiers» .

Le défi de Cyril : La pomme

Pour démarrer leur semaine au cœur du conte des frères Grimm, nos pâtissiers amateurs disposent de 2 heures pour relever le défi de Cyril et envoûter le jury avec un savoureux dessert à la pomme. Associée à de nombreux mythes et légendes, la pomme est le fruit le plus consommé en France. À nos pâtissiers de rivaliser de créativité pour transformer ce simple fruit en un dessert d’exception qui ensorcèlera le jury.



L’épreuve technique de Mercotte : Le gâteau miroir, mon beau miroir

Pour cette deuxième épreuve enchantée, Mercotte a décidé de mettre au défi nos 13 pâtissiers : ils vont devoir réaliser le plus parfait des glaçages miroir pour leur entremets. Ce savoir-faire pâtissier, popularisé au XIXe siècle, permet de rendre la surface d’un gâteau lisse et brillante. Et pour parfaire leur miroir, ils devront y ajouter un cadre en chocolat poudré d’or. Mais attention, à la dégustation, il faudra que la maléfique Mercotte puisse se mirer dedans !

Enfin, dans l’épreuve créative, nos pâtissiers devront donner vie au huitième nain de Blanche-Neige sous forme de gâteau illustrant leur principal trait de caractère. Timide, simplet, joyeux, dormeur, grincheux… cette épreuve créative est l’occasion pour nos pâtissiers amateurs de montrer qui ils sont, et d’ensorceler le jury avec des créations d’exception ! Avec la cheffe Nina Métayer, pâtissière de l’année 2016 & 2017.

Qui sera éliminé ce soir ?

La semaine dernière c’est Patrice qui a été éliminé. Et ce soir l’un de nos apprentis pâtissiers sera lui aussi prié de plier bagages. Avez-vous une idée de son identité ?

Quant au tablier bleu, il est revenu à la benjamine du concours, Margaux.

“Il faut que ce soit à la hauteur d’un tablier bleu”

Margaux, benjamine du concours et 1er tablier bleu, a la pression 💪

Audience : excellent démarrage

La semaine dernière cette nouvelle saison a particulièrement bien démarré. 2.69 millions de gourmands ont en effet répondu à l’appel pour 14.1% de part de marché, soit le meilleur lancement depuis 4 ans.

Qu’en sera t-il ce soir alors TF1 va sortir l’artillerie lourde avec le match de foot France/Croatie ?

