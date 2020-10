« Dix pour cent » du 21 octobre : Charlotte Gainsbourg et Franck Dubosc dans les épisodes de ce soir sur France 2

4.9 ( 7 )



« Dix pour cent » du 21 octobre 2020. La saison 4 de « Dix pour cent » c’est à partir de ce soir, mercredi 21 octobre 2020. Une saison inédite à retrouver également sur France.TV.



Une saison de toutes les audaces et de tous les dangers pour ASK, qui sous la direction d’Andréa et malgré les craintes de Gabriel, va recruter une nouvelle agent senior, Elise Formain, venue de chez Starmedia, pour le meilleur ou pour le pire.

Au programme ce soir les épisodes « Charlotte » et « Franck » avec Charlotte Gainsbourg et Franck Dubosc

« Dix pour cent » du 21 octobre 2020 : les deux épisodes de ce soir

Épisode 1 : Tandis que les suspicions vont bon train sur l’avenir professionnel de Mathias, dont on ne sait s’il va rejoindre la concurrence ou monter sa propre agence, Andréa est complètement débordée par ses nouvelles responsabilités de Directrice Générale d’ASK. Elle n’a en effet plus le temps d’accompagner ses talents aussi scrupuleusement que par le passé et se retrouve à mentir à Charlotte Gainsbourg à propos d’un projet qu’elle n’a pas lu. Quand elle se rend compte que le scénario est très mauvais, il est trop tard : son actrice a déjà dit oui. Andréa doit alors trouver à tout prix une porte de sortie pour Charlotte et le fait que le réalisateur du film soit le meilleur ami de cette dernière ne va pas lui faciliter les choses.



Épisode 2 : Depuis que Mathias a révélé lors de la Cérémonie des César qu’il devenait producteur chez Mediawan, c’est le branle-bas de combat chez ASK pour conserver ses talents. Sous haute pression d’Andréa qui remue ciel et terre pour sauver l’agence, Gabriel est dépêché sur le tournage en cours de Franck Dubosc pour le convaincre de travailler avec lui. Il pense rencontrer un acteur ravi de faire son « Tchao Pantin » mais trouve une star frustrée par le film, en conflit ouvert avec son jeune partenaire et qui reproche à ASK de l’avoir mis dans cette situation impossible. Obligé de se racheter aux yeux de Franck, Gabriel va s’efforcer de lui prouver qu’il est l’agent qu’il lui faut, au risque d’aggraver les tensions qui agitent déjà le tournage.

