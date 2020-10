« Enquêtes paranormales » du 23 octobre : sommaire et reportages de ce soir sur C8

4.8 ( 13 )



« Enquêtes paranormales » du 23 octobre 2020. Ce soir sur C8 retrouvez un numéro inédit du magazine « Enquêtes paranormales ». Et c’est toujours Valérie Benaïm qui en assurera la présentation. Rendez-vous dès 21h15 sur C8 ou en streaming live et replay sur MyCanal.



« Enquêtes paranormales » du 23 octobre 2020 : sommaire et reportages

😱 La Burle : Le mystérieux triangle des Bermudes Français

Située entre l’Ardèche et les Cévennes, on y dénombre pas moins de 72 crashs d’avions totalement inexpliqués. Phénomènes surnaturels, OVNI ou tragédies, voyage au cœur du sinistre Triangle des Bermudes français.



#EnquetesParanormales, présenté par @BenaimValerie, vendredi 23 octobre à 21h15 sur C8. pic.twitter.com/dsqocrK9w1 — C8 (@C8TV) October 22, 2020

😱 Arne Johnson : Le premier procès du diable

Pour la première fois dans l’histoire judiciaire américaine, un avocat plaide la possession démoniaque. Selon lui et de nombreux témoins, le vrai coupable du crime est une entité diabolique qui s’est emparée du corps du jeune homme…

😱 Ram Inn : l’auberge la plus hantée d’Angleterre

C’est l’une des plus anciennes auberges d’Angleterre et sans doute le dernier endroit où vous souhaiteriez passer la nuit. Son nom : le Ram Inn, en français l’auberge du lièvre. Cet endroit construit il y a plus de 800 ans serait totalement hanté

😱 Crops Circles : ces messages venus d’ailleurs toujours inexpliqués

Baptisés crops circles ou cercle de culture, ces mystérieux dessins seraient selon certains l’œuvre d’une intelligence extraterrestre. Phénomène surnaturel ou véritable message d’un autre monde ?

👽 Colares : les terrifiantes attaques de vaisseaux extraterrestres

En 1977, les habitants de la petite ville de Colares au Brésil ont-ils été victimes d’une terrifiante série d’attaques provoquée par des vaisseaux extraterrestres ?

« Enquêtes paranormales » un magazine produit par Matthieu Delormeau et Guillaume Frisquet ce soir dès 21h15 sur C8 et bien sûr en replay sur Mycanal.

