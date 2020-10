« Eyjafjallajökull : le volcan » : 6 choses à savoir sur le film proposé par TF1 ce soir

4.8 ( 9 )



Annonces





« Eyjafjallajökull : le volcan » est le film au titre le plus imprononçable du cinéma français. Et il est en mode rediffusion ce soir, lundi 5 octobre 2020, dès 21h05 sur TF1. Vous pourrez aussi le regarder depuis tous vos appareils connectés via la fonction direct de MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Signé Alexandre Coffre cette comédie un brin déjantée met en scène Dany Boon (Alain), Albert Delpy (Tonton Roger), Valérie Bonneton (Valérie) ou bien encore Denis Ménochet (Ezéchiel).

« Eyjafjallajökull : le volcan » : histoire, résumé, synopsis

Valérie et Alain, divorcés de longue date, se détestent. Mais les deux ex-conjoints vont être contraints par un caprice de la nature à passer trois jours l’un avec l’autre. Une comédie déjantée portée par deux acteurs hilarants : Valérie Bonneton et Dany Boon.

Valérie et Alain n’imaginaient sûrement pas qu’en prenant l’avion, ils allaient se retrouver sur le même vol, et encore moins qu’ils devraient faire le reste du voyage ensemble ! Car Valérie et Alain ne se supportent pas. Ils doivent tous les deux rejoindre la Grèce pour assister dans trois jours au mariage de leur fille, Cécile. Mais c’était sans compter sur l’Eyjafjöll ! Quand le volcan islandais entre en éruption et paralyse tout le trafic aérien, leur avion doit se poser avant d’arriver à destination. Dès lors, les deux ex n’ont qu’un objectif : rejoindre la Grèce séparément pour assister au mariage de leur fille. Et si possible, empêcher l’autre d’arriver à bon port ! Valérie prend l’autocar alors qu’Alain réussit contre toute attente à louer une voiture hors de prix. Mais quand elle surprend son ex-mari en train de lui «voler» la robe de mariée de sa fille en cachette, elle le suit, bien décidée à profiter de son moyen de locomotion. Les voilà donc obligés de faire la route ensemble… Comme des gamins, ils enchaînent tout au long de leur périple chamaillerie sur chamaillerie, détruisant tout sur leur passage et s’attirant les foudres des riverains des pays qu’ils traversent. Vont-ils pouvoir se rendre au mariage de leur fille sans s’entre-tuer ? Rien n’est moins sûr…



Annonces





6 choses à savoir sur votre film

– Pour faire son film Alexandre Coffre s’est inspiré de l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll qui a bloqué pendant plusieurs jours le trafic aérien mondial en mars 2010.

– Si Dany Boon et Valérie Bonneton se connaissaient depuis plus de vingt ans, c’est la première fois qu’ils partageaient l’affiche d’un long-métrage après que l’actrice ait été contrainte de refuser plusieurs rôles dont un dans « Bienvenue chez les Ch’tis « .

– Le tournage s’est déroulé dans plusieurs pays d’Europe mais essentiellement en Belgique, Allemagne, Croatie et Autriche.

– Pour un meilleur rendu, et des scènes plus percutantes, la plupart des cascades ont été filmées en prises de vue réelles et/ou en 3D.

– Succès au box-office, le film a enregistré 1 787 433 entrées dans les salles obscures lors de sa sortie en 2014.

– Lors de sa dernière diffusion sur TF1, c’était en mai 2018, le film s’était très largement imposé en tête des audiences en réunissant plus de 6 millions de téléspectateurs. Deux ans plus tôt, pour sa première diffusion en clair, il avait convaincu 7.4 millions de français !

Bande-annonce officielle

Comme souvent on termine avec les images et la bande-annonce officielle du film…

Besoin de rire en ce début de semaine ? Alors rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 pour « Eyjafjallajökull : le volcan ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.8 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés