« L’amour est dans le pré » du 5 octobre 2020 : au programme ce soir, une rencontre bouleversante…

« L’amour est dans le pré » du 5 octobre 2020. Votre émission de dating préférée, enfin si l’on s’en réfère aux chiffres de l’audience, est de retour ce soir dès 21h05 sur M6 ou en replay sur 6PLAY. Et ce soir c’est déjà le 4ème rendez-vous de cette 15ème saison !



Au programme de notre soirée la suite des speed dating, avec Florian et David, mais aussi les premiers pas à la ferme des prétendantes de Jérôme, Éric le chevrier et Jean-Claude.

« L’amour est dans le pré » du 5 octobre 2020 : au programme ce soir

Jérôme vit un vrai conte de fée depuis le début de l’émission. Après avoir choisi celles qui l’accompagneront à la ferme, il montre une impatience non dissimulée pour recevoir ses invitées chez lui. Une maison qu’il espère voir très rapidement transformée en nid rempli d’enfants et d’amour… Cet agriculteur au grand cœur souhaite rencontrer la femme de sa vie et fonder une famille, mais ses coups de cœur se confirmeront-ils à la ferme ?

Jean-Claude, volubile céréalier, aussi bavard que blagueur, cherche une compagne en pleine forme pour le suivre dans sa vie trépidante. Mais à force de vivre sa vie à 100 à l’heure, prendra-t-il le temps de découvrir ses prétendantes ? Avec un caractère très différent l’une de l’autre, ses prétendantes pourront-elles s’entendre ?



Florian, agriculteur de la Creuse, ne sait pas faire le premier pas et séduire les femmes, surtout depuis l’accident qui l’a laissé paraplégique. Célibataire depuis très longtemps, il n’en mène pas large juste avant ses rendez-vous amoureux, surtout qu’il est d’un naturel taiseux. Ses prétendantes sauront-elles casser la carapace de ce grand timide ? Se montrera-t-il démonstratif ?

David, maraîcher-arboriculteur et papa poule de 3 enfants, a hâte de rencontrer ses prétendantes. Spontané, généreux et surtout très émotif, il attend de ses rendez-vous amoureux une confirmation de ce qu’il a ressenti dans les lettres de celles qui lui ont écrit, une attirance et pourquoi pas un coup de cœur ! L’amour sera-t-il au rendez-vous ? Si nous avons décidé de ne pas vous en dire plus, sachez que David va être particulièrement bouleversé par sa rencontre avec l’une de ses prétendantes. La preuve en images…

"J'ai lu ton courrier plusieurs fois et il m'a beaucoup ému"

David est bouleversé par sa rencontre avec Stéphanie 😢💘#ADP lundi à 21.05 pic.twitter.com/vBzQfcNG98 — M6 (@M6) October 2, 2020

Éric le chevrier savoure pleinement la compagnie de sa prétendante à la ferme. Cet agriculteur, pas vraiment délicat, espère un séjour à deux rempli de tendresse et d’amour, mais pas simple de changer après une vie de rudesse… Avec son fort caractère et sa gouaille, Éric le chevrier arrivera-t-il à devenir doux comme un agneau pour séduire sa belle ? Entre traite des chèvres et virée épique au supermarché, les étincelles seront au rendez-vous…

« L’amour est dans le pré » est de retour ce soir sur M6 dès 21h05. Serez-vous aussi nombreux que la semaine dernière ? Et oui n’en déplaise à ses détracteurs, cette saison est un vrai succès, l’émission s’étant une nouvelle fois imposée en tête des audiences lundi dernier avec 3.84 millions de téléspectateurs pour 15,9% de part d’audience.

"Je vais voir si mon petit cœur fait boum boum" 💓#ADP lundi à 21.05 en partenariat avec @20Minutes pic.twitter.com/lG2pfhhSxq — M6 (@M6) October 3, 2020

