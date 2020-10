« Ici tout commence » actu : le nouveau feuilleton quotidien de TF1 diffusé dès le 2 novembre ?

4.9 ( 11 )



« Ici tout commence » actu. On vous a parlé à plusieurs reprises du nouveau feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence » qui prendra place très bientôt sur la grille de TF1 en pré-access. Il sera diffusé juste avant « Demain nous appartient ».



Et bien la bonne nouvelle c’est que ça devrait démarrer le lundi 2 novembre 2020 sur TF1 et MYTF1. Rendez-vous chaque fin d’après-midi aux alentours de 18h45.

Attention l’info n’a pas encore été officialisée mais cela pourrait se faire dès aujourd’hui. On vous tient au courant.



« Ici tout commence » : le casting

Au casting des visages familiers qui ont fait les belles heures de DNA comme Clément Rémiens, Vanessa Demouy, Frédéric Diefenthal…

Également au casting : Elsa Lunghini, Catherine Marchal, Agustίn Galiana, Bruno Putzulu, Azize Diabaté, Terence Telle, Benjamin Baroche, Aurélie Pons, Lucia Passaniti, Julie Sassoust et la participation exceptionnelle de Francis Huster.

« Ici tout commence » : l’histoire

La fiction aborde l’histoire d’une école qui forme les plus grands chefs de la gastronomie, avec une double histoire, à la fois autour d’une dynastie de grands chefs et de la vie des professeurs et des élèves.

Avez-vous hâte de découvrir « Ici tout commence » ?

