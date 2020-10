Ici tout commence : TF1 et TikTok s’associent pour #MonApéroCommenceIci

5 ( 1 )



Annonces





A J-3 du lancement de nouveau feuilleton quotidien de TF1 « Ici Tout Commence », la chaîne s’est associée au réseau social de vidéos TikTok pour lancer le challenge #MonApéroCommenceIci.



Annonces



Annonces

Le principe de #MonApéroCommenceIci est simple : les comédiens mettent au défi la communauté Tiktok de réaliser le meilleur apéro pour regarder « Ici Tout Commence » ! À l’aide de la fonctionnalité collage de TikTok, permettant de couper la vidéo et d’enregistrer une nouvelle fin, TF1 et TikTok invitent les internautes à terminer la vidéo d’Agustín Galiana à leur manière !



Annonces



Annonces



Annonces





Les lauréats du grand prix seront sélectionnés en fonction de leur passion pour la cuisine, de leur créativité et de la pertinence de leur vidéo et pourront remporter un repas gastronomique par un chef à domicile.

Les comédiens de la série se sont déjà prêtés au jeu : Agustin Galiana, Terence Telle, Azize Diabaté ou encore Catherine Davydzenka.



Annonces





Notons que c’est la troisième fois que TikTok et TF1 collaborent ensemble, après le succès du #Goalchallenge lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA et du #DALSChallenge lors du lancement de la saison 10 de « Danse Avec Les Stars ».

À vous de jouer et cuisiner avec #MonApéroCommenceIci

Ici Tout Commence à partir du lundi 2 novembre à 18h30

Pressions de l’excellence, tensions familiales, anciens secrets inavouables, mensonges, trahisons et vengeances, font désormais partie du quotidien des élèves et de l’équipe de l’institut Auguste Armand, qui derrière ses magnifiques murs de pierre, cache une réalité bien plus sombre. Mais rien n’entachera la motivation des élèves pour devenir les futurs chefs étoilés de la gastronomie française…

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 1 Aucune note

Liens sponsorisés