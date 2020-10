« Il était une fois à Monaco » avec Rayane Bensetti et Anne Serra : le 2 novembre sur TF1

4.6 ( 13 )



« Il était une fois à Monaco » est un téléfilm mettant en scène Rayane Bensetti, Anne Serra, Antoine Duléry, Chantal Ladesou ou bien encore Gladys Cohen. Diffusion le lundi 2 novembre 2020 en prime-time sur TF1 et bien sûr sur MYTF1 pour le replay.



« Il était une fois à Monaco » : l’histoire

Mehdi, 30 ans, habite chez sa mère dans une cité de la banlieue parisienne. Bac + 5 en poche mais des rêves de grandeur plein la tête, il joue au poker en ligne en se demandant ce qu’il va faire de sa vie. Un jour, il gagne. Pas assez pour tout changer. Mais suffisamment pour se dire que c’est le moment de tout risquer. Il part à Monaco, la ville des contes de fées, en se faisant passer pour un prince marocain, avec un seul objectif en tête : jouer au poker à la table des plus riches dans l’espoir, enfin, de voir sa vie changer. Là-bas il rencontre Elena, réceptionniste à l’hôtel de Paris. Une charmante jeune femme qui comprend vite que Mehdi n’est pas celui qu’il prétend être. Et qui, elle aussi, cache bien des secrets… Quand les apparences sont trompeuses… pour le meilleur et pour le pire ?



« Il était une fois à Monaco » avec Rayane Bensetti et Anne Serra c’est le lundi 2 novembre 2020 sur TF1. Vous avez hâte ?

