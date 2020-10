Plus belle la vie en avance : Thomas exclu des Marci (vidéo PBLV épisode n°4132)

5 ( 5 )



Sale période pour Thomas en ce moment dans votre feuilleton marseillais Plus belle la vie… Et mardi prochain au Mistral, Thomas a le coeur lourd. Il se sent exclu de la famille Marci.



En effet, Thomas confie à Gabriel que Roland et François font bloc ensemble pour Sophie.



Suite à l’incendie du bar, ils ont décidé de ne pas porter plainte contre Kilian, sans se soucier de l’avis de Thomas. Et pire, Thomas trouve que son père le regarde désormais avec mépris, sans amour…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4132 de mardi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4132 du 20 octobre 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie : un incendie au bar, François succombe à Sophie, Laetitia s’éloigne de Sébastien (infos PBLV) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

