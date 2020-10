Un si grand soleil : la police proche de Claire et Myriam, Bilal se confie, ce qui vous attend jeudi 15 octobre (épisode n°503 en avance)

5 ( 5 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Si vous êtes fans de la série « Un si grand soleil » et impatient d’en savoir plus, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 503 du jeudi 15 octobre, Florent va se décider à suivre Claire !



En effet, il a de gros doutes et pense que Claire le trompe. Mais il découvre qu’elle rejoint bien Myriam…



Loin de s’imaginer ce qu’elles font ensemble, Florent se sent bête et rebrousse chemin. Mais Claire et Myriam vont cambrioler une nouvelle villa ! Les voisins s’en rendent compte et appellent la police ! Manu et Alex arrivent sur les lieux, Claire et Myriam réussissent à s’échapper…

Quant à Akim, il passe son concours d’adjoint de sécurité. Il stresse mais Manu le rassure.



De son côté, Bilal se confie à sa mère au sujet du bébé. Il est déterminé à faire la reconnaissance anticipée conseillée par Johanna mais Hafida lui déconseille de faire intervenir la justice… Hafida décide alors de parler à Elise. Cette dernière en parle ensuite à Sofia, qui est butée et refuse de faire une place à Bilal dans la vie de leur bébé. Sofia en parle avec Virgile, qui lui conseille de ne pas se braquer contre Bilal mais de se battre pour le bien du bébé.

Rendez-vous mercredi 14 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

