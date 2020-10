« Koh-Lanta » du 16 octobre : ce soir réunification et deux éliminés !

4.5 ( 11 )



« Koh-Lanta » du 16 octobre 2020. Ce soir dans « Koh-Lanta : les 4 terres » place à l’épisode n°8. Un épisode pas comme les autres puisque synonyme de réunification et de double élimination.



Mais après l’élimination de Sébastien la semaine dernière, ils seront deux cette semaine à devoir plier bagages. Et cette sentence des autres aventuriers sera irrévocable.



« Koh-Lanta » du 16 octobre 2020 : dans l’épisode de ce soir

Ce soir dans « Koh-Lanta : les 4 terres » c’est l’heure de la réunification aux Fidji !

Rouges et Jaunes vont se rencontrer et surtout les équipes régionales d’origine vont se retrouver ! Quelles alliances vont prendre le pas sur les autres ? Celle initiale, régionale et forte, ou celle des derniers jours chez les Rouges et les Jaunes ? Suspense et dilemme pour beaucoup. Mais de cette reconfiguration dépendra toute la suite de l’aventure !

Mais attention car ce soir ce sont deux naufragés qui seront éliminés…

Qui sont les deux aventuriers qui vont quitter l’aventure au terme d’un épisode durant lequel de vives tensions font se faire ressentir ?

Pour le savoir rendez-vous dès 21h05 sur TF1 ou en replay sur MYTF1 avec Denis Brogniart aux commandes.

