Koh-Lanta les 4 Terres : qui a été éliminé lors de l’épisode 10 ? (résumé + replay 30 octobre)

4.9 ( 9 )



Annonces





Koh-Lanta les 4 Terres, épisode 10 du vendredi 30 octobre 2020 – C’est parti pour le dixième épisode de Koh-Lanta les 4 Terres. Après l’élimination de Joaquina au conseil, l’aventure continue. Une bouteille annonce une surprise aux naufragés : deux d’entre eux doivent défendre les intérêts tous. Il s’agit d’aller chercher courriers et nourriture pour les aventuriers !



Annonces



Annonces

Jody et Dorian sont choisis par la tribu réunifiée, c’est eux qui y vont. Ils doivent participer à une épreuve pour avoir un maximum de courrier ou nourriture. Ils donnent leur maximum mais ne remportent que sept talismans sur 13. Ils vont donc devoir faire des choix… Ils décident sans gésiter de prendre que la nourriture : 1kg de riz, 1kg de haricots, du chocolat, des petits pains, des oeufs, des bonbons et du café.



Annonces



Annonces



Annonces





Sur le camps, tous sont ravis de leurs choix et finalement personne ne regrette le courrier. Et les stratégies vont bon train : Lola se rapproche de Brice, qui dispose du vote noir, en lui disant qu’elle a trouvé un collier ! Elle lui propose une alliance avec Angélique.

Les aventuriers partagent un bon repas, tous savourent cette nourriture dont ils avaient oublié le goût. Et le lendemain matin ils boivent du café avant de se rendre au jeu de confort. Il s’agit d’un classique de Koh-Lanta : le parcours en 5 étapes ! Au fil des éliminations, tout le monde charge Loïc en sacs… Il est éliminé avant la 4ème étape et doit transmettre ses 16kgs à Brice. Dorian affronte la 5ème étape avec 26kgs, Lola seulement 3kgs, et Alix 14kgs. Sans surprise, la victoire est donc pour Lola ! Elle doit choisir quelqu’un pour partager sa récompense, aller voir les coraux et manger un bon repas. Elle choisit Angélique.



Annonces





Sur le camps, Dorian est déçu de ne pas avoir été choisi et ça parle stratégie. Angélique est en ligne de mire…

Place à l’épreuve d’immunité. Il s’agit d’un classique de Koh-Lanta, des bâtons à tenir à bout de bras dans le dos. Angélique, Lola, Alix et Loïc. Et la victoire est pour Lola, qui remporte le totem synonyme d’immunité ! Alexandra, tombée la première, a un vote contre elle.

Place au conseil. Angélique sort un collier d’immunité que Lola lui a donné ! Et elle a bien fait, la majorité des votes étaient contre elle. C’est finalement Jody qui est éliminée !

Si vous avez manqué l’épisode 10 du 30 octobre 2020, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 6 novembre pour suivre l’épisode 11 de « Koh-Lanta, les 4 Terres ».

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note

Liens sponsorisés