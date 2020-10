Koh-Lanta les 4 Terres : qui a été éliminé lors de l’épisode 6 ? (résumé + replay 2 octobre)

4.4 ( 9 )



Koh-Lanta les 4 Terres, épisode 6 du vendredi 2 octobre 2020 – C’est parti pour le sixième épisode de Koh-Lanta les 4 Terres. Après l’élimination d’Adrien lors du tout premier conseil des rouges, place déjà au premier jeu de confort des rouges et des jaunes. A la clé, l’une des récompenses les plus attendues des aventuriers : le coup de téléphone à un proche.



Et avant l’épreuve, chaque aventurier peut écouter un message de l’un de ses proches. L’émotion est au rendez-vous, les aventuriers ne peuvent retenir leurs larmes… Le jeu de confort peut ensuite commencer. Il s’agit de tenir des sacs en l’air pour ne pas prendre la douche et perdre l’épreuve. Et c’est finalement les jaunes qui remportent la victoire !



Après la défaite, Hadja chez les rouges explique ne pas s’être donnée à fond car elle ne voulait appeler personne. Denis Brogniart et les autres aventuriers rouges hallucinent de ses propos.

Les jaunes ont donc le plaisir d’appeler chacun un proche alors qu’à l’inverse, les rouges rentrent tristes sur leur camps.



L’épreuve d’immunité est annoncée. Il s’agit d’un grand classique de Koh-Lanta : l’épreuve de la boue ! Et c’est les rouges qui remportent la victoire et le totem synonyme d’immunité. Les jaunes vont donc devoir affronter le conseil.

De retour sur le camps, les stratégies vont bon train. Aubin, Jody et Lola sont en danger.

C’est l’heure du conseil pour la tribu jaune. Dernier sur le jeu de confort, Aubin a déjà un vote contre lui. Et les aventuriers ont finalement choisi d’éliminer Aubin !

Si vous avez manqué l’épisode 6 du 2 octobre 2020, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le vendredi 9 octobre pour suivre l’épisode 7 de « Koh-Lanta, les 4 Terres ».

