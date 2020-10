Un si grand soleil : Alice rencontre son père, Eliott retient Elsa, ce qui vous attend lundi 5 octobre (épisode n°494 en avance)

4.9 ( 8 )



Un si grand soleil en avance, spoilers et résumé en avance du prochain épisode – Le week-end débute et vous êtes peut être déjà impatient de connaitre la suite de votre feuilleton « Un si grand soleil ». Si tel est le cas, on peut déjà vous dire que dans l’épisode 494 du lundi 5 octobre, Alice va faire la connaissance de son père !



En effet, Alice a pris sa journée pour aller le rencontrer et l’annonce à Julien.



Ce dernier veut l’accompagner mais Alice refuse. Elle y va avec Xavier et fait la connaissance de Philippe. Il lui parle de sa mère, Hélène, et lui explique qu’il était fou amoureux d’elle…

De son côté, au commissariat, Akim remercie Manu d’avoir cru en son innocence. Manu se souvient qu’il a été capable de prendre une balle pour sauver Lucille et il lui dit que c’est un mec bien. En sortant, Akim voit une affiche de recrutement de la police et il semble réfléchir…



Quant à Eliott, il retient toujours Elsa et comprend qu’elle a un lien avec Virgile. Mais même quand Virgile lui demande des nouvelles d’Elsa, Eliott refuse de la relâcher tant qu’il ne saura pas pourquoi elle le suivait…

Rendez-vous vendredi 2 octobre à 20h45 sur France 2 pour découvrir cet épisode inédit de « Un si grand soleil ».

