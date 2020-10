« La France a un Incroyable Talent » du 27 octobre : suite des auditions ce soir sur M6

5 ( 8 )



« La France a un Incroyable Talent » du 27 octobre 2020. Deuxième soirée de la saison 15 de « La France a un Incroyable Talent » ce soir sur M6. Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en live puis en replay sur la page dédiée de 6PLAY.



« La France a un Incroyable Talent » du 27 octobre 2020 : les artistes de ce soir

Après une première soirée complètement déjantée, La France a un Incroyable Talent repart pour une deuxième soirée d’auditions ! Au programme, des dizaines d’artistes de tous horizons vous attendent et tenteront d’aller décrocher les 3 oui nécessaires pour accéder à la prochaine étape ! À moins bien-sûr qu’un Golden Buzzer ne propulse un nouveau talent directement en finale !

Danse, chant, acrobaties, disciplines inédites, La France a un Incroyable Talent continue d’innover et vous garantit cette semaine encore un spectacle pour tous les goûts.

Au sommaire de ces nouvelles auditions



Sadeck et Neylia : Sadeck connait bien La France a un Incroyable Talent puisqu’il en a été finaliste lors de la saison 12 avec son groupe de danse « Géométrie Variable ». Mais ce soir c’est un tout nouveau numéro qu’il vient présenter accompagné de sa fille Neylia ! Admirative du parcours de son papa et après l’avoir vu sur scène lors de la finale du talent show il y a 3 ans, la jeune fille réalise un rêve ce soir en participant à son tour au concours. Le jury sera-t-il aussi bluffé qu’en 2017 ?

"On voit que pour cette petite fille, vous êtes son héros" ❤️👨‍🦸‍

Le jury est ému par cette danse père/fille pleine de complicité !

📺 #LFAUIT mardi à 21.05 avec @sugarsammy, @helenesegaraoff, @eric_antoine et @MJamesOff pic.twitter.com/N1eSasdNqr — M6 (@M6) October 23, 2020

Ezra : Issu de la communauté gitane, Ezra, 25 ans, chante pour donner du courage aux jeunes victimes d’homophobie et de transphobie. Engagé et à fleur de peau, il tentera, ce soir, de convaincre le jury en interprétant un titre qu’il a entièrement écrit et composé en soutien à l’association « Le Refuge ». Un moment bouleversant.

"Je ne peux plus voir les gens se détester les uns et les autres"

La chanson d'Ezra sur les victimes de l'homophobie provoque une vive émotion notamment chez @eric_antoine ! 😢#LFAUIT mardi à 21.05 pic.twitter.com/sc0DtEROuU — M6 (@M6) October 25, 2020

Lisa : À 16 ans, Lisa est une jeune fille comme tant d’autres si ce n’est son goût pour les chansons d’une autre époque. Sa particularité ? Réinterpréter des chansons festives des années 80, seule en piano-voix, pour leur donner un tout autre ton. Son grain et ses propositions originales séduiront-ils nos deux chanteuses professionnelles du jury ?

Johannes Stötter : Champion du monde de body painting, Johannes, 42 ans, est le premier artiste du genre à fouler la scène de La France a un Incroyable Talent. Ses performances d’illusions en live, réalisées sur le thème des animaux, font un carton. Pour l’émission, Johannes a souhaité sensibiliser le public à la pollution des océans. Nos jurés se laisseront-ils embarquer dans son univers ?

Wonsembe : Venu tout droit de Marseille, ce collectif de 6 athlètes autodidactes de 21 à 30 ans formé dans la rue, réunit un savoureux mélange d’acrobaties, de parkour et de pyramides humaines. Vivant de leur art et de leurs représentations dans toute la France grâce à la quête, ces amis voient en l’émission une véritable opportunité pour se faire connaître du grand public. Un tour de force spectaculaire et engagé qui cherchera à faire passer le message que, peu importe le milieu dans lequel on naît, il est toujours possible de réaliser de grandes choses. Confirmeront-ils cet adage en se qualifiant pour la prochaine étape ?

De la rue à la scène de #LFAUIT, les "Wonsembe" mettent le feu avec leur performance 🔥

Nouvelle saison ce mardi à 21.05 pic.twitter.com/1Igqfpsrsn — M6 (@M6) October 18, 2020

Nouveau succès d’audience ?

« La France a un incroyable talent » a signé un très beau retour la semaine dernière. Malgré une rude concurrence, le premier numéro a réuni 3.60 millions de téléspectateurs pour 16.2% de part de marché, soit le meilleur lancement du programme depuis 4 ans sur l’ensemble du public et le meilleur lancement depuis 9 ans sur les moins de 50 ans.

#Audience-Très bon lancement de #LFAUIT sur @m6

✨Meilleur lancement -50 ans depuis 9 ans

✨Meilleur lancement en audience /en 4+ depuis 4 ans

✨M6 leader auprès des -50 ans 👉3.6M° de Tlps Pic à 4.2M°

👉16% auprès des 4+

👉24% auprès des -50 ans

👉23% auprès des FRDA-50 pic.twitter.com/qwuj4mEv6l — M6Pro (@M6pro) October 21, 2020

« La France a un incroyable talent » revient ce mardi 27 octobre 2020 sur M6 et 6PLAY.

