« Good Doctor » du 27 octobre 2020 : vos deux épisodes inédits de ce soir

« Good Doctor » du 27 octobre 2020. Suite de la saison 3 inédite de « Good Doctor » ce soir sur TF1. Au programme deux nouveaux épisodes « Solutions efficaces » et « Coeurs brisés ». Et comme chaque semaine ils seront à suivre dès 21h05 sur la chaîne, puis en replay sur MYTF1.



« Good Doctor » du 27 octobre 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« Solutions efficaces »

Morgan soigne un patient au passé houleux, mais qui s’occupe à présent de jeunes en difficultés. Il a besoin d’une greffe de rein, mais quand l’un des jeunes dont il s’occupe propose d’être donneur, de nombreuses questions se posent. Dash, le mari d’une amie récemment décédée de Claire, reprend contact avec elle et l’invite à sortir. Melendez tente de la conseiller au mieux. Shaun est persuadé que tout problème a sa solution. Il essaie donc de convaincre Lea qu’il peut régler le problème qui les empêche d’être ensemble.

« Coeurs brisés »

Econduit par Lea, Shaun déprime chez lui. Claire le convainc de revenir à l’hôpital où toute l’équipe subit sa mauvaise humeur. Claire et Shaun, supervisés par Melendez, prennent en charge Finn, qui doit subir une opération du cervelet. Il demande à ses médecins de trouver une autre option qui ne risque pas de lui laisser des séquelles neurologiques. Il fréquente deux femmes à la fois, qui finissent évidemment par se croiser à l’hôpital. Lim et Andrews, assistés de Morgan et Park, traitent le cas de Tyson, un agriculteur dont les deux bras ont été sectionnés par une moissonneuse et qui a depuis subi plus de dix opérations de reconstruction. Morgan constate à regret qu’aucun traitement n’est efficace contre sa polyarthrite rhumatoïde. Après avoir fait part de sa pathologie à Lim et lui avoir annoncé qu’elle renonçait à la chirurgie, elle change d’avis et décide de se faire opérer des mains, en sachant qu’elle risque de terribles douleurs au bout de quelques années. Après s’être rapprochée de son ami Dash, Claire hésite à s’investir dans leur relation.



Quelle audience face à Marleau ?

Face au Capitaine Marleau de France 3, la tâche s’annonce encore bien difficile ce soir pour « Good Doctor » d’autant que la chaîne propose un épisode inédit.

Il y a 15 jours, face à un inédit de la série de France 3, c’était un peu une soupe à la grimace pour Shaun avec seulement 3.42 millions de téléspectateurs contre 7.5 pour la capitaine de gendarmerie la plus déjantée du PAF.

Audiences TV prime 13 octobre : énorme carton pour « Capitaine Marleau », « Good Doctor » à la peine https://t.co/V7muAl1a2C #TéléMédias #audiences #GoodDoctor pic.twitter.com/Z8d6L3BT5E — Stars Actu (@starsactu) October 14, 2020

