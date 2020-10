« Secrets d’histoire » du 5 octobre 2020 : ce soir vous saurez tout sur Louis XIV

4.6 ( 14 )



« Secrets d’histoire » du 5 octobre 2020. Ce soir France 3 nous propose d’en savoir un peu plus sur Louis XIV dans le cadre d’un numéro exceptionnel de « Secrets d’histoire ». C’est en effet depuis le Château de Versailles que Stéphane Bern nous propose de passer la soirée…



À découvrir ce soir dès 21h05 sur France 3 et France.TV

« Secrets d’histoire » du 5 octobre 2020



Dans cette émission « Louis XIV, l’homme et le Roi », Stéphane Bern nous fait découvrir pas à pas l’itinéraire fascinant du Roi-Soleil, son enfance, sa prise du pouvoir, sa conception de l’Etat et de la monarchie absolue de droit divin qu’il entend incarner, ses batailles, nombreuses, ses amours, tumultueuses, et son goût tout aussi passionné pour les arts, l’architecture, les jardins, la musique ou la danse…

Tout cela constitue l’héritage de Louis XIV qui est considérable. Il va inspirer des souverains comme des artistes un peu partout dans le monde. Et certains de ses choix ou de ses décisions vont avoir des conséquences politiques bien après son règne et même jusqu’à nos jours !

Le château de Versailles vous ouvrera ses portes pour évoquer son créateur. Mais nous ferons revivre aussi pour vous des lieux disparus et chargés de symboles comme Marly , le château de Clagny, le Trianon de Porcelaine ou la Ménagerie Royale !

Grâce aux témoignages des historiens les plus reconnus et à la visite de ces chefs d’œuvre du patrimoine, c’est Louis XIV dans son intimité que vous allez rencontrer.

Et pour que le portrait soit complet, le grand comédien Jacques Sereys a accepté d’endosser les habits du monarque pour vous faire entendre tout au long de cette émission la pensée de Louis-le-Grand… Grâce à ses propres confidences, aux mémoires de St Simon ou aux lettres de la Princesse Palatine, il nous est possible de restituer le raisonnement très personnel de ce roi qui va régner sur la France pendant 72 ans !

Avec la participation de…

Joël Cornette (historien)

Jean-Christian Petitfils (historien)

Guy Gauthier (écrivain)

Eve de Castro (écrivain)

Michel Soulez Larivière (écrivain)

Hélène Delalex (attachée de conservation au château de Versailles)

Simone Bertière (historienne)

Robert Badinter (ancien Garde des sceaux)

Général Bertrand Ract-Madoux(Gouverneur des Invalides)

et Frédéric Didier (architecte en chef des monuments historiques de Versailles).

Depuis le @CVersailles, @bernstephane vous propose de passer la soirée en compagnie du plus grand Roi du monde : Louis XIV ! 👑☀@secretshistoire, c'est demain à 21.05 ! pic.twitter.com/yOJ4pBdH5F — France 3 (@France3tv) October 4, 2020

Ce soir (re)découvrez Louis XIV en compagnie de Stépahne Bern sur France 3 dans « Secrets d’histoire » !

