« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 23 octobre : ce soir « Mélodie mortelle » et « Meurtres en solde »

« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 23 octobre 2020. Alors que votre série a tiré définitivement sa révérence la semaine dernière, deux épisodes en rediffusion sont proposés ce soir dès 21h05 en première partie de soirée. Il s’agit de « Mélodie mortelle » et « Meurtres en solde ». L’ultime épisode de la série sera quant à lui rediffusés à partir de 0h20.



« Les petits meurtres d’Agatha Christie » du 23 octobre 2020 : les deux épisodes de ce soir

« Mélodie mortelle » : Nicky, une jeune chanteuse de variété, et son fiancé Mike, qui est aussi son guitariste, sont des habitués de la une de Salut, les copains qui vient d’être créé en 1962. Lorsque Mike est retrouvé assassiné, Nicky est désespérée et doit annuler tous ses concerts, mettant sa carrière en péril. Laurence doit enquêter dans un milieu qu’il méprise royalement, celui d’une maison de disques et de ses chanteurs yé-yé. Le producteur de Nicky repère le beau brin de voix d’Avril et veut en faire une vedette, la nouvelle Sheila ! Mais un assassin rôde dans les studios d’enregistrement. Laurence et Marlène, devenue présidente du fan-club d’Alice, ne quittent plus la nouvelle star pour la protéger. Car dans le milieu du show-biz, les haines deviennent vite mortelles.

« Meurtres en solde » : Au Bon Temps, célèbre grand magasin, temple de la consommation, c’est la période des soldes, mais aussi du crime. Son propriétaire, Simon Krepps, est retrouvé assassiné un matin à l’ouverture du magasin. Alice Avril ne peut aider Laurence dans son enquête car elle est devenue amnésique suite à un coup violent sur la tête. Qui a essayé d’assommer la journaliste et surtout pourquoi ? Laurence doit faire feu de tout bois alors qu’il est lui-même très perturbé : son amour de jeunesse, Mathilde, vient de lui annoncer qu’il a un fils de 20 ans ! Apprendre à devenir un père : voilà un nouveau défi dont le commissaire se serait bien passé…



« Mélodie mortelle » et « Meurtres en solde » deux épisode en rediffusion de votre série « Les petits meurtres d’Agatha Christie », c’est ce soir sur France 2 et sur France.TV pour le replay.

