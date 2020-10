4.9 ( 7 )



Annonces





« Mask Singer » saison 2 indice(s). Et on continue à découvrir ensemble les indices des 12 costumes de la saison 2 de « Mask Singer »… Et oui pour ceux qui atterrissent à peine, et il y en a sûrement, retour de l’émission la plus masquée de la télévision le samedi 17 octobre 2020 dès 21h05 sur TF1 et MYTF1 pour les vidéos, les bonus, les extraits, les portraits, les indices et le replay !



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





« Mask Singer » saison 2 indice(s): qui se cache derrière le masque de la pieuvre ?

Intéressons-nous maintenant au masque de la pieuvre et au premier indice délivré par la production. Oui mais ce premier indice ne devrait pas vraiment vous aider car il ouvre la porte à pas mal de possibilités.

Indice n°1 : « J’ai joué à l’international ».

Avez-vous déjà une idée ? Que doit-on comprendre à « jouer à l’international » ? S’agit-il d’un acteur, d’un chanteur, d’un sportif ? Avez-vous d’autres idées ? Si oui n’hésitez pas à partager.



Annonces





Quelles personnalités se cachent derrière les masques de « Mask Singer » saison 2 ? : premiers indices

L’occasion de faire un point sur les premiers indices qui ont été délivrés

🎭 >>> Découvrez le premier indice concernant le masque du squelette en cliquant ICI

🎭 >>> Découvrez le premier indice concernant le masque du robot en cliquant ICI

Les 12 masques de cette saison 2

Quant à ceux qui ont loupé la liste des 12 masques en compétition, les (re)voici en images…

« Mask Singer » saison 2 c’est à compter du samedi 17 octobre 2020 dès 21h05 TF1 ou sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 7 Aucune note

Liens sponsorisés