« Secrets d’histoire » du 12 octobre 2020 : ce soir « La Reine Victoria »

« Secrets d’histoire » du 12 octobre 2020. Ce soir France 3 nous propose d’en savoir un peu plus sur « La Reine Victoria » dans cadre d’un numéro exceptionnel de « Secrets d’histoire » baptisé « La Reine Victoria : l’empire des sens ».



Elle a l’image d’une femme austère, ce qui est loin de refléter son caractère ardent !

« Secrets d’histoire » du 12 octobre 2020 : programme

Ce soir « Secrets d’histoire » nous entraîne à la rencontre de la reine Victoria dans les coulisses de sa maison privée d’Osborne, sur l’île de Wight, conservée telle qu’elle l’a décoré, ainsi que les résidences royales de Buckingham, Balmoral et Windsor qui abritent aujourd’hui encore de somptueuses collections d’art et de mobilier, comme un reflet intemporel de l’ardente histoire d’amour qui unit Victoria à son mari, le Prince Albert.

Nous partirons à la découverte du quotidien de cette reine, mère de neuf enfants, qui adorait le parfum, les bijoux, les fêtes et la bonne chair ! Nous verrons combien Victoria était attachée à la France, son amitié avec Napoléon III et l’impératrice Eugénie, et comment à l’aube de sa vie, elle a littéralement lancé la mode des vacances sur la côte d’Azur.



Souveraine adulée en son temps, la mort précoce de son mari fera pourtant vaciller quelque temps la monarchie britannique, mais nous verrons comment les hommes de son entourage lui redonnent goût à la vie et à sa fonction de reine, provocant des scandales à la cour ! Après soixante-quatre ans de règne sur le trône du plus grand empire que l’humanité n’ait jamais connu, la popularité légendaire de la reine-impératrice Victoria lui vaut de laisser son nom à un siècle. Victoria symbolise à elle seule l’Angleterre éternelle, qu’aujourd’hui ses descendants, la Reine Elizabeth II et son petit-fils, William, le futur roi, continuent d’incarner.

🔴 𝗟𝗨𝗡𝗗𝗜 𝟭𝟮 𝗢𝗖𝗧𝗢𝗕𝗥𝗘 𝗔 𝟮𝟭𝗛𝟬𝟱 | Ce lundi sur @France3tv, @bernstephane vous propose un formidable voyage sur les traces de la Reine Victoria, dont les nombreux descendants lui valent le surnom de « grand-mère de l'Europe » ! 🇬🇧👑 #secretsdhistoire pic.twitter.com/QlqqWQpPFG — Secrets d'Histoire (@secretshistoire) October 9, 2020

Avec la participation de

Et avec la participation de

Philippe Alexandre, journaliste ;

Beatrix de l’Aulnoit, journaliste ;

Antoine d’Arjuzon, écrivain

Philippe Chassaigne, professeur ;

Franck Ferrand, historien.

Ce soir Stéphane Bern nous propose un formidable voyage sur les traces de la Reine Victoria, dont les nombreux descendants lui valent le surnom de « grand-mère de l’Europe ». Rendez-vous dès 21h05 sur France 3 et/ou en avant-première et replay sur France.TV.

