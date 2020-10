« Mask Singer » (saison 2) : le robot vous offre un indice !

4.8 ( 6 )



« Mask Singer » (saison 2) : J-2 avant le retour très attendu de « Mask Singer » sur TF1. Et avec le couvre-feu qui sera entré en vigueur, gageons que vous serez très nombreux à mener l’enquête aux côtés d’Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams. Rendez-vous dès 21h05 sur TF1 avec Camille Combal et les 12 costumes de cette nouvelle saison.



« Mask Singer » (saison 2) : qui se cache derrière le masque du robot ?

Et on continue notre chasse aux indices avec ce matin le Robot. Quelle personnalité se cache derrière ce masque et/ou costume ?

Indice n°1 : « J’ai moi aussi fait vibrer le stade »

Alors, avez-vous une idée ? Que penser de cet indice ? S’agit-il d’un grand sportif ou d’un chanteur qui aurait rempli le Stade de France ? Après tout, on peut tout imaginer ou presque…

