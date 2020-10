4.9 ( 8 )



Annonces





Saison 2 de « Mask Singer ». Vous adorez la chasse aux indices, alors nous vous offrons une double ration aujourd’hui. Après l’araignée ce matin, place au premier indice concernant le masque et/ou costume du loup.



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces



Annonces





Saison 2 de « Mask Singer » : quelle personnalité se cache derrière le masque du loup ?

Alors que 12 masques et/costumes seront en compétition à partir de samedi soir sur TF1, intéressons-nous au premier indice à propos du loup. Un indice qui peut éventuellement nous mettre sur la bonne voie…

Indice n°1 : « Avec mon physique, on sait qu’il ne faut pas trop me chercher… »

Cet indice vous aide t-il ? Qu’en penser ? La personnalité qui se cache derrière ce masque serait-elle sportive et/ou avec un physique imposant ? À moins bien sûr qu’il ne s’agisse d’un piège destiné à brouiller les pistes.

Saison 2 de « Mask Singer » : récap des premiers indices

Si vous avez loupé nos précédents articles et le début de notre chasse aux indices, nouveau récapitulatif :

🎭 >>> Découvrez le premier indice concernant le masque du robot en cliquant ICI

🎭 >>> Découvrez le premier indice concernant le masque de la pieuvre en cliquant ICI

🎭 >>> Découvrez le premier indice concernant le masque de la bouche en cliquant ICI

🎭 >>> Découvrez le premier indice concernant le masque du requin en cliquant ICI

🎭 >>> Découvrez le premier indice concernant le masque du dragon en cliquant ICI

🎭 >>> Découvrez le premier indice concernant le masque de l’araignée en cliquant ICI

La saison 2 de « Mask Singer » débute samedi soir sur TF1. Mais d’ici-là, nous vous aurons dévoilé de nouveaux indices sur tous les autres masques de la saison. En revoici la liste :

– Dragon

– Araignée

– Perroquets (double personnage)

– Requin

– Squelette

– Bouche

– Hibou

– Manchot

– Renarde

– Robot

– Loup

– Pieuvre

#MaskSinger

On vous offre un aperçu des 12 costumes sur la scène de Mask Singer ✨

Préparez-vous pour une nouvelle enquête dès le 17 Octobre sur @TF1 et @MYTF1 avec @alsublet @Anggun_Cipta @JarryAtypique @kevadamsss et @CamilleCombal 🔎 pic.twitter.com/kzRHiGcXGu — Mask Singer TF1 (@MaskSinger_TF1) October 7, 2020

Plus que quelques jours de patience pour retrouver l’émission phénomène de TF1 avec Camille Combal et les enquêteurs Alessandra Sublet, Anggun, Jarry et Kev Adams. Début des enquêtes ce samedi 17 octobre 2020 dès 21h05 sur TF1 et sur MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.9 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note

Liens sponsorisés