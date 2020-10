Plus belle la vie : ce soir, Jocelyn dérape ! (résumé + vidéo de l’épisode 4137 PBLV du 27 octobre 2020)

4.9 ( 9 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4137 du mardi 27 octobre 2020 – Jocelyn va totalement déraper ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie ». En effet, la maladie gagne du terrain et il va se retrouver totalement nu sur la place du Mistral !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4137

Au petit matin, Kilian et Lola voient François chez eux et comprennent qu’il a passé la nuit avec leur mère. Il n’y a plus d’après entre Thomas et Roland, ce dernier demande à son fils de lui rendre les clefs du bar. Lola aperçoit Mathieu roder place du Mistral. Il semble suivre Noé, elle crie pour alerter le jeune homme, mais Mathieu a disparu et Noé remet en cause les dires de Lola. Pour Noé, Blanche avait raison, c’est une famille de barges…

L’état de Jocelyn s’est aggravé. Pendant que Yolande prend sa douche, il sort tout nu dehors. C’est Patrick qui le trouve dans la rue et le ramène chez eux. Léa annonce une dure nouvelle à sa famille : Jocelyn est désormais à un stade avancé de la maladie, il va falloir songer à le placer dans un centre spécialisé…



Ariane a trouvé un surnom pour le nouveau commissaire. De son côté, Eric s’aperçoit que son nouveau supérieur est bien renseigné sur ses hommes…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4137 du 27 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

