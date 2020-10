Plus belle la vie : ce soir, Samia et Irina en garde à vue (résumé + vidéo de l’épisode 4134 PBLV du 22 octobre 2020)

4.5 ( 11 )



Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4134 du jeudi 22 octobre 2020 – Les choses vont mal tourner ce soir entre Samia et Irina dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie ». En effet, alors que Marie-Christine a tout manigancé, elles découvrent qu’elles ont choisi les mêmes robes de mariées ! Elles vont se disputer et finir en garde à vue…



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4134

Bien que Sophie pense sa relation avec François impossible, tous les deux s’abandonnent dans la cuisine du bar et font l’amour. François est heureux et il expliquera à son père que quand on aime on ne choisit pas. Roland essaie de se rapprocher de Baptiste mais le jeune homme est dans le camp de Thomas. Noé capte que Lola est encore amoureuse de lui. Il comprend qu’elle lui a volé sa chemise pour sentir son odeur…

Mila pense que les sentiments de Mouss sont clairs. Le courant passe super bien au lit et ils font l’amour plusieurs fois par jour au grand dam d’Estelle et Nathan qui entendent tout. Yvonne va quitter la coloc pour emménager avec André, Nathan est déjà nostalgique et les aide pour le déménagement…



Samia commence à apprécier Marie-Christine. Mais cette dernière s’éclipse au moment où Irina entre dans la boutique de robes de mariées…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4134 du 22 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

