Plus belle la vie : ce soir, un nouveau commissaire (résumé + vidéo de l’épisode 4136 PBLV du 26 octobre 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4136 du lundi 26 octobre 2020 – Patrick va tomber de haut ce soir dans votre feuilleton quotidien de France 3 « Plus belle la vie ». En effet, alors qu’il pensait qu’on lui offrirait le poste, Xavier Revel annonce à Patrick qu’un nouveau commissaire a été nommé au Mistral !



Un épisode inédit à découvrir dès 20h35 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4136

Roland ne comprend pas le geste de Thomas. Désormais, le père devra choisir son camp et se positionner. Roland demande à Thomas de prendre du recul et de ne pas revenir travailler au bar pendant quelques temps. Mathieu a été entendu par la police militaire puis laissé en liberté mais toujours sous le coup d’une mesure d’éloignement. Sophie a peur pour elle et ses enfants. Elle leur demande de rester prudents et de sortir le moins possible. De son côté, Roland questionne François sur ses intentions…

Sébastien offre une boite de calissons à Marie pour stimuler sa mémoire. Ils retrouvent leur complicité. Laetitia est malheureuse et met de la distance entre elle et Sébastien. Elle lui demande même de quitter son appartement. Sébastien est attristé mais comprend sa décision…



Un nouveau commissaire est nommé au Mistral. Patrick qui s’y voit déjà, est déçu d’apprendre qu’il n’est pas l’élu…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4136 du 26 octobre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

