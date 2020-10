Plus belle la vie en avance : César et Barbara se retrouvent (vidéo PBLV épisode n°4124)

4.4 ( 7 )



César a finalement été retrouvé sain et sauf jeudi prochain dans votre série quotidienne Plus belle la vie. En effet, grâce à l’acharnement de Barbara qui n’a jamais perdu espoir, César a été retrouvé et il va bien !



Il peut même déjà sortir de l’hôpital et Barbara vient le chercher.



Barbara arrive à briser la carapace de César. Elle est certaine qu’il peut changer, contrairement à l’avis d’Abdel. Emma, qui est là aussi, est même témoin de leur amour…

Un extrait de l’épisode de PBLV 4124 de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 4124 du 8 octobre 2020

