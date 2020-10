Plus belle la vie : l’hommage à Samuel Paty (VIDEO)

4.4 ( 13 )



Annonces





La série quotidienne de France 3 « Plus belle la vie » a toujours su réagir à l’actualité et c’était encore le cas dans l’épisode diffusé hier, mercredi 21 octobre.



Annonces



Annonces

En effet, alors qu’un hommage national a été rendu à Samuel Paty, professeur d’histoire victime du terrorisme la semaine dernière, les acteurs de « Plus belle la vie » ont tournée une scène supplémentaire en son honneur.



Annonces



Annonces



Annonces





On peut y voir Blanche, Coralie, et Claude Rochat, respectivement enseignants et proviseur du lycée Scotto dans la série de France 3, rendre hommage à Samuel Paty.

« Le métier de prof n’a jamais été aussi dur mais jamais aussi nécessaire. Merci aux enseignants, merci d’y croire encore. Merci Samuel Paty d’y avoir cru jusqu’au bout » déclare le proviseur du lycée devant ses collègues, très émus.



Annonces





Un grand moment d’émotion à voir ou revoir en vidéo.

Plus belle la vie rend hommage à Samuel Paty

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.4 / 5. Nombre de notes : 13 Aucune note

Liens sponsorisés